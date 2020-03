Tiempo de callarnos y escuchar a las mujeres: Chumel Torres

Notimex

El presentador de televisión Chumel Torres comentó que es momento de que los hombres permanezcan callados y escuchen lo que las mujeres tienen que decir, esto tras la ola de violencia contra ellas que se ha visto reflejada en los últimos años.

En entrevista con Notimex, el conductor del programa El Pulso de la República, destacó: “Hay que apoyar, como le decía a un compañero, a mí no me da miedo salir a la calle, a las mujeres sí; que te persiga un hombre en un taxi y quedarte dormido en el transporte, a nosotros no nos preocupa y a ellas sí.

“Es tiempo de callarse, escucharlas y oír lo que tienen que decir. Creo que tenemos que estar pegaditos y juntos para poder escucharnos”, puntualizó Chumel, quien en los últimos meses ha sido “cancelado”, en redes sociales, término con el que usuarios invitan a dejar de seguir a alguien por las declaraciones o acciones que realiza y son consideradas poco afortunadas.

“Justo este viernes salió un episodio en HBO que trata la cancelación y como no existe. Está gente pasándola bien, que está trabajando y que quiere que le vaya cada vez mejor. Si hay gente a la que le ofende lo que haces o que no quiere que estés ahí pues que digan lo que quieran”, agregó el comunicador.

Asimismo, invitó a la gente a no tomarse las cosas tan en serio, pues de ser así: “The Beatles nunca hubieran sacado canciones, Elvis no hubiera triunfado y los hombres no podrían ponerse brillitos en el traje”, compartió Chumel entre risas.