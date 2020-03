Yo soy de ahí

Sé exactamente cómo piensan y como operan: Juan José Ruiz

Juan José Ruiz, habló de su destitución del CDE del PRI.

Por Luis Montes de Oca

El regidor del PRI y expresidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Juan José Ruiz, aclaró que no está fuera del partido, sino de la dirigencia exclusivamente, pero que conserva todos sus derechos políticos.

Hace mucho en una entrevista, dije lo que iba a pasar y pasó tal cual. Les dije que estaban inventando un procedimiento administrativo dentro del PRI, para generar mi salida y poner a Paul Ospital como presidente del partido.

Hubo gente que quería que nos fuéramos del partido y se dan cuanta ahora que las mentiras del delegado Jorge Meade han sido recurrentes y las he denunciado, antes de que se consoliden y cada una de ellas, sea confirmada.

También he dicho que dentro de mi proceso legal, impugné el acta administrativa, lo que conllevó a que fuera la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, quien resolviera.

Es obvio que quisieron congelar mi asunto para no darme la oportunidad de impugnar. Ahí se quedaría mi caso, congelado.

Promoví un juicio de protección para generar la obligación al PRI nacional, a la Comisión de que resolviera el asunto.

La Comisión tenía dos días al admitir el proceso y habían pasado dos meses sin que lo hiciera; por eso el Tribunal Electoral nos dio la razón y le dio seis días hábiles a la Comisión Nacional para que resolviera y u n día hábil para notificarme y notificar al Tribunal Electoral.

Juan José Ruiz explica que pasaron los seis días hábiles y no habían resuelto. Estive pegado en el TEEQ y no había llegado la contestación y decidí un viernes mandar gente al CEN del PRI y ya estaba la resolución y tenía dos días.

Al día de hoy (jueves), no ha llegado al Tribunal. Si no he mandado gente a la CdMx no me habría enterado ni habría podido impugnar la resolución.

Ya lo hice, ante el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ) y a ver qué sucede.

—¿Hay posibilidad para ganar?

—La verdad es que su resolución está llena de mentiras, de ambigüedades…inclusive hay un acta dónde dice que estaba presente y presenté como medio de prueba mi pase de abordar, yo estaba volando ese día. A ese grado, fue el día del Maratón. Eso lo que indica es que llevaban el acta hecha… Yo soy de ahí, yo sé exactamente cómo piensan y trabajan; cómo está el sistema jurídico.

Tenemos —añadió— muchas posibilidades, como estoy liquidando trato de ser sumamente reservado hasta que se resuelva.

—¿En cuánto tiempo se sabrá?

—Creo que en un mes tendremos respuesta.

—¿Te reinstalarían?

—Yo lo que impugne es revocar mi destitución, por lo que de ganar, me reinstalarían de inmediato de inmediato.

—¿Serás candidato en el 21?

—Aunque no esté aquí, pésele a quien le pese, tengo historia en el partido, soy de Querétaro, tengo un compromiso con mi tierra de joven buscas como trascender y encontré el camino de la política y aquí estoy.

Si ganamos trataré de hacer el mejor papel con inclusión y si perdemos, trataré de terminar la regiduría con el mejor papel.