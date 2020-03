Riesgos de pedir un préstamo sin revisar Buró de Crédito

Si estás a punto de pedir un préstamo personal con una empresa o particular que te dice que no revisa Buró de Crédito, quizá deberías pensarlo dos veces, alertó Luis Rubén Chávez, CEO de yotepresto.com, fintech de créditos e inversiones entre personas.

“Desafortunadamente, muchas de estas empresas o personas son en realidad organizaciones de estafadores que lo único que pretenden es obtener tu información personal para después robarte tu identidad, por eso te prometen no revisar cómo andas en Buró de Crédito”, alertó el directivo.

De acuerdo con el directivo, los estafadores se aprovechan de las personas que previamente intentaron obtener un préstamo en varias instituciones y que, al no conseguirlo, buscan otras alternativas sin la más mínima precaución.

“Hablamos de gente desesperada que, al tener un mal historial, lo primero que buscan es que no revisen su buró. Esa desesperación es la que los hace tremendamente vulnerables, porque con tal de obtener el dinero que necesitan, comparten su información sin ningún cuidado”, advirtió.

Por si fuera poco, dijo, además de robar información personal, muchos estafadores solicitan anticipos o dinero por adelantado para, supuestamente, agilizar el trámite o cubrir gastos administrativos. “Una vez que lo consiguen, simplemente desaparecen”, aseguró.

Por otra parte, el directivo dijo que, si bien es cierto que existen otro tipo de empresas que sí ofrecen y entregan préstamos sin revisar Buró de Crédito, también es verdad que tampoco suelen ser una buena alternativa, ya que generalmente cobran tasas más elevadas que los bancos.

“Es regla, si tienes un mal historial, el crédito que consigas no te va a salir barato, así que no sería nada raro que termines pagando tasas de interés de más del 100 por ciento. Si te urge mucho, probablemente no te quede de otra, pero eso puede ocasionar otros problemas”, expresó.

Aunque son vistos como una medida efectiva para salir de una emergencia, indicó el directivo, en realidad, este tipo de préstamos terminan incrementando el nivel de endeudamiento de las personas, quienes se ven forzados a buscar más financiamiento.

“Es el cuento de nunca acabar, porque, por una parte, tenemos personas que no saben gestionar sus finanzas de una manera responsable y, por otro lado, están estas empresas que buscan lucrar al máximo con la desesperación de la genta, por eso es tan complicado”, explicó.

Para Chávez, la educación financiera es la única alternativa viable para terminar con los abusos de este tipo de empresas. “Estas empresas seguirán existiendo a menos que las personas dejen de recurrir a ellas, por eso es tan importante impulsar la cultura financiera en nuestro país”, afirmó.

