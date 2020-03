Reposo, agua y analgésicos, el tratamiento para COVID-19

Por Luis Montes de Oca

El secretario de Salud, Julio Céssr Ramírez, precisó que no hay tratamiento para el COVID_19.

No hay vacuna y el tratamiento es sintomático: reposo, agua y analgésicos.

El problema es exponencial y puede mutar el virus.

En Querétaro sólo hay dos casos y hay seguir las recomendaciones.

Agrega que no tenemos ningún caso sospechoso y que solamente el Laboratorio Estatal de Salud Pública es el único facultado para diagnosticar.

Dijo que la Federación está proporcionando los paquetes para diagnóstico y se ha capacitado a 2 mil 500 personas, para que se vuelven multiplicadores.

Ramírez Argüello reconoce que los kits llegan a cuentagotas, por parte de la Federación, pero que el estado está abastecido.