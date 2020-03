GASTO EXCESIVO

El gobierno de San Juan del Río gasta 16 millones de pesos en la renta de vehículos y contrató un despacho de cobranza por 10 millones de pesos.

Por Josefina Herrera

Noticias

Primitivo Santiago Martínez regidor de gestoría en el municipio de San Juan del Río, destacó que ha tenido roces con el alcalde sanjuanense, Guillermo Vega Guerrero, debido a que ha estado señalando gastos excesivos dentro de los programas que se presentan en Cabildo, pero dijo que son parte de su trabajo y que a pesar de que no es tomado en cuenta su voto siempre se estará oponiendo a esta situación.

“Lo que yo he estado en el cabildo, siempre he cuestionado al presidente de los gastos que hay sobre obras, porque hay obras que las veo yo muy en exceso y me he opuesto mucho en el cabildo, vamos a poner un ejemplo, por decir se van a gastar 16 millones de pesos para la renta de vehículos, que puede ser los carros de basura, patrullas o camionetas, pero a donde voy y la pregunta es: ¿por qué hay que rentar? Si con ese dinero se pueden comprar para bienes propios, no hay por qué rentarlos, por eso son tipos de mis cuestionamientos que yo hago”, así lo señaló el regidor.

En otro de los gastos excesivos dijo que se van a gastar 10 millones de pesos para el cobro del Predial de las personas que no lo han pagado, por lo que mencionó que se estarán gastando un millón de pesos mensuales para ir a cobrar a los morosos.

“Entonces a mí se me hace un exceso gastar un millón de pesos mensuales, pues qué despacho van a ocupar o qué abogados van a ejercer es litigio o este trabajo. Entonces a mí se me hace muy exagerado, entonces son cosas que siempre yo cuestiono al presidente”.

Destacó que debido a estos señalamientos ha tenido roces con el presidente municipal Guillermo Vega Guerrero, quien espera que nadie lo cuestione o levante la voz, pero dijo que no es solamente por molestarlo sino que hay razones para estos cuestionamientos, aunque reconoció que con o sin su voto van a aprobar cualquier trabajo o programa que entre a Cabildo.

De esta manera, es como el regidor ha expuesto que su labor dentro de su área es atender las distintas problemáticas” de la ciudadanía y canalizarías al área correspondiente, pero hay muchas situaciones que no están en sus manos resolver ya que en cabildo se aprueban pero es el presidente municipal quien las ejecuta.