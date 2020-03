Llama Coparmex a reforzar las medidas laborales y de higiene ante el COVID-19 

Por Leticia Jaramillo

Noticias

El Dr. Juan Manuel Fraga, Presidente de la Comisión de Salud de la Coparmex llama a reforzar las medidas de higiene ante la pandemia del COVID-19, pero también las medidas laborales para que los trabajadores que tengan síntomas respiratorios puedan seguir trabajando desde casa, con el aval y tolerancia de los centros de empleo.

Es importante que en las escuelas no exijan a los alumnos con síntomas respiratorios que estén presentes, eso ya está por demás entendible, simplemente se deben cumplir las recomendaciones de las autoridades de salud. La población debe comportarse honestamente, al igual que empleadores y directivos de las escuelas, quienes también deben ser tolerantes.

Juan Manuel Fraga destacó la importancia de los comunicadores y los emisores de mensajes, quienes también deben actuar con responsabilidad. Y la población estar pendiente de estos mensajes para saber qué hacer y no entrar en pánico.

Refirió que conductas como compras de pánico y la cancelación de ciertos compromisos, pueden tener desenlaces a nivel internacional como los que ya estamos viendo con la afectación de los mercados del dinero.

Partiendo de que estamos ante una pandemia, los mensajes son muy claros. La gente debe hacer caso a los mensajes que provengan de los medios oficiales y medios de comunicación serios, que son tan importantes que pueden servir para reducir la velocidad con la que se transmite la enfermedad en la comunidad.

A nivel de política pública es claro que cuando no se analizan bien los datos pueden ser exageradas o muy dañinas las cifras, aunque a veces la única intención es reducir el tiempo de la propagación de la epidemia. Al respecto, señala que no se debe propagar información que no esté verificada.

Indicó que casi todos los colegios médicos, asociaciones médicas, las instituciones académicas y las propias autoridades de salud están emitiendo comunicación, frecuentemente lo hacen por sus medios oficiales. Esto es importante porque cada región geográfica del planeta tiene que tener conductas diferentes dependiendo de la etapa en la que se encuentra la epidemia.