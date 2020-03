“Trolls World Tour” se estrenará en cines y streaming

La cinta Trolls World Tour, junto con otras películas de reciente estreno, estarán disponibles al mismo tiempo en plataformas y en los cines que permanezcan abiertos durante la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, la productora NBC Universal comunicó este lunes, que llevaría a streaming sus cintas, rompiendo el modelo de negocio tradicional del cine, que se enfrenta a circunstancias sin precedentes.

La cifras obligan a tomar estas medidas, ya que los cines están cerrados en 32 o más mercados en el mundo y en 15 más parcialmente, pero que tomarán la misma decisión muy pronto. En Estados Unidos se ha decretado el cierre de las salas en Nueva York y Los Ángeles, y en otras ciudades sólo se permite la entrada a 50 personas.

Las películas, que estarán disponibles a pedido por 48 horas a un costo de 19.90 dólares, incluye títulos como The Hunt y The Invisible Man, así como Emma. La idea, por lo menos mientras dure la pandemia, es que la gente no vaya al cine, pero que pueda ver las cintas de estreno en sus casas.

Los ingresos de fin de semana en cines de Estados Unidos cayeron a su punto más bajo en 20 años, mientras la taquilla en el resto del mundo se desploma. Los cines han estado cerrados en China durante semanas, mientras que la mayoría de los cines europeos corren la misma suerte.