Desmienten existencia de caso de coronavirus en SJR

Se han mantenido en el anonimato los lugares donde habitan los pacientes con el fin de no generar pánico y por la seguridad de ellos.

Por Josefina Herrera

Noticias

Después de que circulara que entre los siete casos de coronavirus, uno de ellos fuera de San Juan del Río, personal de la jurisdicción sanitaria número 2 en este municipio desmintió esta versión e incluso destacó que se estará desmintiendo en cuanto se tenga la información correcta que emita la Secretaría de Salud del estado.

Agregó que no es posible dar a conocer los lugares donde se registran los casos, primera para no ocasionar pánico a la población, y en segundo punto para guardar el anonimato de los afectados, por lo que dijo que no concebía la información que se daba a conocer a través de redes sociales.

Mencionó que no es oficial el caso que se mencionaba en redes sociales, y además levantaron el reporte pertinente ante dicha declaración, puesto que ellos no tienen ningún dato, si se han presentado casos en estudio pero no están confirmados, ya que es la coordinación estatal quien debe dar esa declaración en caso de que fuera cierto.

Informó que en el Estado de Querétaro hay siete casos confirmados pero ninguno pertenece a San Juan del Río o a Tequisquiapan como se ha manejado, ya que de ser así de inmediato se les debe notificar y no es el caso, por lo por lo que al ver la publicación se preocupó debido a que ellos desconocían sobre esta situación y de inmediato solicitaron información a SESEQ.

“No, nosotros no tenemos datos, si tenemos casos en estudio pero no está confirmado por nivel estatal, acabamos de realizar sesión de Comité otra vez e igual seguimos en la misma, o díganos a nosotros para saber, pero no en este caso no se dicen domicilios para proteger la privacidad de cada paciente”, mencionó personal de la jurisdicción sanitaria.