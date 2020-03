‘Acapulquito’, en riesgo de cerrar

Por Josefina Herrera

Noticias

Ante la llegada de las normas de seguridad impuestas por el sector de calidad, así como la sequía, palaperos de la estancia conocidos como ‘acapulquito’, anuncian que de empeorar la situación corren el riesgo de cerrar sus negocios, aunque por el momento se encuentran laborando con el 50% de su plantilla de trabajadores, sin embargo tras seguir con las bajas ventas tendría que llegar a despedir a todo su personal o ya en un caso extremo el cierre total de sus restaurantes.

“Desde la semana pasada hasta esta otra segunda ya son dos, llevamos dos semanas, de hecho estamos hablando de un 20% de un rescate que se está haciendo por el problema del miedo del pánico de la gente pues vamos a vernos con la necesidad de ir despidiendo personal, pues yo creo que ya estas medidas ya se van a tomar ahora sí que el lunes en delante, de hecho y ahorita este fin de semana ya se descansó un 50 por ciento de personal pero como las cosas entre semana ya esto parece un pueblo fantasma pues hay un silencio muy raro, una soledad, nadie se arrima, todos estamos hablando de que a lo mejor ya se hace el paro total, a ver cuánto aguantamos o a ver qué vamos a hacer”, así lo refirió Martín Bautista, dueño de La Palapa.

Es así como los palaperos han manifestado su gran preocupación en las bajas ventas y cómo les ha afectado las medidas que se están aplicando para prevención del Covid 19, sin embargo ante esta situación han tomado la determinación de ir despidiendo personal por la baja afluencia de gente.

Álvaro Rivera, palapero de El Charquito, menciona que han estado siguiendo las indicaciones que las autoridades les han indicado como poner distanciamiento entre mesas, el uso del gel antibacterial y estar constantemente desinfectando el mobiliario, pero ante estas medidas precautorias les ha afectado considerablemente en sus ventas, ya que de recibir alrededor de 100 familias ahora reciben 20, ante esta medida han llegado a reducir también a su personal, “si no tenemos clientes para que queremos al personal, entonces por seguridad también de nosotros mismos pues decidimos sólo utilizar algunas personas pero estaríamos despidiendo hasta un 80 u 90 por ciento”.

Tanto palaperos como pescadores y prestadores de servicios como alquiler de motocicletas y caballos informaron a noticias la baja en sus ventas en un 80% en comparación de semana santa de años anteriores.

Señalan a diferencia de otros fines de semana cuando llegan a este sitio 2 mil personas ahora no llegan ni a 800 lo que ya es preocupante para ellos, puesto que por el momento la medida gráfica que han tomado es el despido de por lo menos de la mitad de sus trabajadores, que de seguir así podría hablarse de hasta un cierre total de sus establecimientos.

Mientras tanto para los pescadores también es preocupante ya que refieren que sus ventas han bajado en gran medida puesto que las personas han caído en pánico y deciden no salir de sus casa, “ si nos está afectando porque pues ahora sí que nosotros vivimos al día y sacamos lo del día y ahorita ha bajado mucho el cliente sobre el pescado no hemos vendido mucho, no habido mucha venta, de hecho tenemos ahí mucho pescado guardado y los días buenos eran viernes, sábado y domingo y pues en la economía si nos está afectado demasiado, no ha habido nada de gente ante el temor de la enfermedad que cuestionan”, menciona Maricruz Bautista, vendedora de pescado.

Así es como tanto a restauranteros y comercios de las palapas turísticas de la Estancia mejor conocidas como Acapulquito han sufrido grandes pérdidas y están resintiendo estas medidas de seguridad para la población.

Pero además de esta contingencia del Covid 19 la presa se encuentra en sus niveles más bajos empeorando la situación de la zona ya conocida.