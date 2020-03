Pérdida total de productores de rosas

Las ventas cayeron 90 por ciento en El Organal, San Juan del Río.

Por Josefina Herrera

Sin contar con apoyo gubernamental, los productores de rosas reportan una pérdida total de sus productos, puesto que las ventas cayeron un 90% y el 10 restante es únicamente para pagar empleados y servicios.

Así lo dio a conocer Jesús Cruz Anaya, representante de los productores de El Organal, quien agregó que la flor que se cosecha se queda porque la gente se queja de que no hay personas en las calles, frenando totalmente las ventas tanto al mayoreo como al menudeo.

Destacó que los productores de rosa no tienen la capacidad de enfrentar una crisis sanitaria como ésta, porque en el campo se mantiene de cada una de las etapas de cosecha.

“A partir del lunes ya no hubo venta, de hecho la flor que va saliendo se está quedando porque no hay ventas, ya la gente prácticamente se queja de que ya no hay gente en la ciudad, frenó totalmente la compra de flores a mayoreo y menudeo”, detalló.

Asimismo señaló que hasta el momento no hay acercamiento con las autoridades federales o estatales, sobre la baja en la producción, por lo que solicitaron que se tenga un acercamiento.

Jesús Cruz señaló que la mayoría de los productores están preparados para 10 de mayo, es decir en cuanto a la programación de la rosa, pues se trata de una fecha de alta demanda, pero su producción ha bajado casi en su totalidad, “ ahorita la producción de un 100 por ciento de producto estamos hablando que ahorita nada más está cortando o se está produciendo lo de un 10% pero aún ese 10% es poco porque la verdad ya no se vendió, ya se quedó ahí este toda la producción y estoy hablando de alrededor de unos 150 productores más o menos, de 100 hectáreas en promedio más o menos”.

La mayor preocupación de los productores ante esta crisis es la sustentabilidad de los empleos, a decir del representante de los productores de El Organal, ya que ante estas pérdidas resulta difícil pagarle a sus empleados, tomando en cuenta que de cada hectárea es alrededor de 8 a 10 empleos.

Mencionó que la manera en cómo se están cuidando ante esta contingencia es trabajar únicamente por la mañana, realizando sus actividades normales pero solo hasta medio día, mientras que las unidades de Protección Civil se acercaron para hacerles algunas recomendaciones.

Ante esta situación los productores esperan que la reacción del Gobierno Federal, Estatal y municipal para que se apliquen algunos planes de contingencias y se pueda ayudar a los pequeños y grandes productores.