Alejandro Ochoa aspira a la gubernatura

La gente no vota por quien le imponen, sino por quien convence Diego Armando Rivera

Noticias

El presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa, manifestó su intención de contender por la candidatura del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado, pues, aclaró la gente no vota por candidatos que le imponen, sino por el que los convence.



“A mí lo que me interesa y te lo digo como tal, es que gracias al trabajo que ha hecho el gobernador, Pancho Domínguez, darle continuidad a lo que el estado necesita y si puedo ser un instrumento para seguirle siendo útil a través del PAN a la gente, sin duda lo voy a hacer y lo he platicado con varios compañeros”.El político aseguró que el partido deberá lograr la decisión de mandar “al mejor gallo, como tiene que ser”.

“La gente no vota nunca por el que le dicen, la gente vota por el que convence y la gente en Querétaro, sabemos que cada vez es más exigente y la gente quiere políticos de tierra, como lo ha hecho nuestro gobernador”



Respecto a los otros nombres que se han manejado para contender por la misma posición, como Marcos Aguilar, Mauricio Kuri y Ricardo Anaya, a todos les deseó mucho si tienen esa aspiración.

Aclaró que en la política no hay rival pequeño “y hemos demostrado en el municipio de Colón que la gente no vota por el más preparado, ni por el más erudito, la gente no vota muchas veces por el que le imponen, la gente vota por el que les convence y con el que se identifican”.



Ochoa Valencia consideró que la gubernatura es una aspiración natural de “todos los políticos y la gente que ha trabajo ya en un cargo de elección popular.

“Tirarle a la grande -y te lo digo con esa expresión- de que Dios nos dé la oportunidad algún día de ser gobernador, pues claro que sí, yo no puedo decir que no aspiro y creo que me siento capaz, preparado, con ganas y con voluntad, para en un momento dado, así lo determina el partido, será una opción con los queretanos”.



El alcalde considera que en el Partido Acción Nacional se están dando oportunidades a todas las personas “que demuestra con sacrificio, con esfuerzo y con trabajo, que puede ser un servidor público no solamente de imposición, sino de vocación natural”.

“La pretensión de ser gobernador es lo que todo político finalmente en lo local aspira, yo creo que para serlo, tiene que ser una persona que una a todos por el bien de Querétaro y yo no me descarto, voy a esperar por ahí los tiempos que marca el partido”.



Por esas razones no se descarta en ninguna de las posiciones que se van a disputar en el 2021, aunque aclaró que llegará solo a ningún lado, pues se necesita de un gran equipo.

“Sin duda, los números que estamos dando de Colón, va a ser la carta de presentación para que la gente nos dé la oportunidad de servirles, en un momento dado, en otra posición”.

También aceptó que no hay nada definido en el PAN; sin embargo, todos los alcaldes que fueron reelectos, tienen credibilidad, porque han demostrado con hechos de que el PAN gobierna bien y es la única opción en México para salir adelante.

Ante esta aspiración, aclaró que no “está buscando fracturar al PAN”, pues el enemigo a vencer no está en Morena, sino en el PAN.



“Que quede muy claro, queremos fortalecerlo con perfiles reales, donde la bandera que lleva al partido a ganar las elecciones del 2021 sean los resultados y los números son fríos; yo creo que Colón se ha destaco en mis cuatro años como presidente por el crecimiento que ha tenido, no hay comparación alguna”.



Por lo tanto va a apoyar a quien beneficie a Querétaro, pues el PAN va a ser la opción principal en las elecciones del 2021, gracias a que ha hecho trascender al estado.

“La batalla va a ser entre Morena y PAN; no menosprecio a los otros partidos, pero al día de hoy el PAN ha demostrado que va a seguir gobernando Querétaro con trabajo, con hechos y la batalla va a ser por lo que implica Gobierno Federal que va querer hacer todo por tener la Joya de la Corona que es Querétaro y van a usar todas sus estrategias para ganar Querétaro”.