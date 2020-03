Afrontan agencias de viajes la peor crisis

Usuarios han tenido que posponer hasta junio los viajes, que ya tenían programados para estas fechas.

Por Josefina Herrera

Guillermo Rojas, propietario de la agencia San Juan Tours Travel, informó que las agencias de viajes están viviendo su peor crisis debido a las acciones que se están tomando y que fueron emitidas por las autoridades de sanidad, por lo que se complica su situación, al grado –dijo- que algunos de sus compañeros han cerrado sus puertas momentáneamente y otros más están atendiendo en línea o telefónicamente debido a que tanto líneas aéreas, hoteles y países que cerraron sus fronteras no están brindando servicio al turismo.

“Es la primera vez que nos toca esto, he estado en otras situaciones, pero no como está, realmente lo que estamos haciendo ahorita que está pasando esto es trabajar en línea, no quiere decir que estemos totalmente cerrados, estamos trabajando con nuestros clientes, nos hablan por teléfono, les contestamos también por el Whats sobre las cotizaciones, estamos echándole ganas mientras, tampoco no estamos diciendo que no podemos ver a nadie aquí en la oficina si se puede con la debida precaución nada más pero sí se puede” destacó el empresario.

Informó que lo que te está haciendo ellos como agencia es atender a sus clientes ya tenían pagado sus viajes y Sin costo alguno y que tenían sus salidas en diferentes fechas del mes de marzo y ahorita se están cambiando las fechas de los viajes, a Europa principalmente

Informó que de las 15 reservaciones que ya tenía con anticipación todas fueron modificadas y no hubo cancelaciones, se tuvo la colaboración de la línea aérea y de los hoteles ante esta contingencia en apoyo de los clientes que habían hecho sus reservaciones con tiempo anticipado.

También indicó que se han dado a la tarea de apoyar en este caso a unos mexicanos que se habían quedado en el aeropuerto de Atenas.

“Porque venían de Dubai y porque eran mexicanos no nos dejaban subir teniendo el boleto en mano de avión, pero gracias a Dios con la ayuda de la agencia de viajes, con la ayuda del operador de Europa y la ayuda del consulado de México en Atenas, pudieron ayudarlos y hacer la labor para que los pasajeros tomaron el vuelo y pudieran regresar a su casa” así lo dio a conocer Guillermo Rojas.

Informó que hasta el momento ninguna playa está cerrada, incluso que se están vendiendo viajes aunque es muy poco porque la gente tiene temor a salir, sin embargo se han visto las playas con mucha gente, aunque en controversia comentó que algunos hoteles dieron aviso de que no prestarán el servicio debido a la contingencia que se vive a nivel global.

“Es la peor crisis que hemos tenido hasta ahorita y hay compañeros que no han abierto y que lamentablemente tiene que pagar renta, gastos familiares en la casa con la despensa, sólo que es muy complicado ahorita.

De igual manera hasta el momento no le han dado fecha para iniciar a laborar, aunque para Europa menciona es actualmente complicado viajar, en un principio se les informó que a partir de mayo regresarían los tours y todas las actividades normales, pero ya se les informó sobre el recorrido de esta fecha pasando para junio, por lo que a partir de este mes pueden programar sus salidas.

Por otro lado refirió que en este momento prácticamente están cerradas las fronteras y varias aerolíneas no están manejando vuelos al extranjero ya que muchas de ellas pasan por Estados Unidos y es muy complicado ir para allá, ya que solo entran y salen ciudadanos de aquel país.

Finalmente señalo la importancia de hacer reservaciones en agencias establecidas, ya que se están dando casos de personas que compraron en línea y no les están respondiendo con lo ya pagado.