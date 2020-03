Se mantienen el precio de la tortilla

La tonelada de maíz se única en los seis mil pesos.

Por Josefina Herrera

Noticias

Tortilleros del centro histórico de San Juan del Río coinciden en que no se ha subido la tortilla desde hace 2 años, sin embargo señala que a ellos les han subido el maíz desde los mil pesos y en caso de la harina hasta los 800 pesos, sin embargo señalan que la venta desleal de negocios de este gremio que han llegado a esta zona del municipio, ha afectado el balance que se tiene entre sus ganancias y el precio al consumidor, así como la calidad del producto, puesto que los establecimientos mencionado llegaron a vender hasta 10 pesos el kilo, lo que afecta a todo el gremio.

Bernardo Muñoz, uno de los tortilleros ubicado en el mercado Reforma, reconoció que se debe de tener un precio estándar sobre este producto, pero menciona que también depende mucho de la calidad de éste, debido a que no puede llegar cualquier persona a vender la tortilla más barata y no tome en cuenta los costos que tienen otros comerciantes como es el pago de renta de trabajadores de gas, la tonelada de maíz que subió hasta mil pesos y qué ahora se compra en los seis mil la tonelada.

Por eso señaló que es injusto que llegue alguien y la ponga mucho más barata sin tomar en cuenta los gastos y calidad que ofrecen y tienen los tortilleros de San Juan del Río.

“De repente llega alguien y pone a 10 pesos y luego obliga a otro a bajar su precio a $12 para estar en la competencia, pero cada quien pone sus precios y nosotros seguimos igual, estamos ahorita en $16 pesos, todos los demás lo desconozco, hay unos que están a $10 a 12,”, dijo.

Informó que ante la sequía que se registró el año pasado en el municipio, el maíz ha subido de precio a seis mil por tonelada lo que equivale a seis pesos el kilogramo. Además de que dijo que la harina también se elevó de precio complicando aún su margen de ganancias ya que ellos tuvieron que absorber estas alzas.

Es importante mencionar que dentro de las tortillerías existen negocios que expenden sus tortillas hechas con nixtamal y le ponen un poco de harina para mejorar su calidad y que así la tortilla no se endurezca tan rápido. De igual manera hay otros establecimientos que trabajan con harina y esto hace un producto de calidad y en ambos casos su materia prima subió hasta los mil pesos.

“Si se mete puro maíz disminuye el costo, aquí se trabaja puro maíz, pero yo no puedo trabajar puro maíz porque en cuestión de horas se endurece la tortilla, yo necesito meterle harina para que le aguante hasta 15 días las tortillas si se haga dura y por ejemplo las tortillas es otra calidad por esos los de $10 o sea ellos no tienen cal, la cal es un conservador natural entonces ahí la tortilla debe de consumirse en cuestión de horas porque si no se endurece y ya no sirve para consumo rápido, esa es la diferencia que hay, vendemos otro producto, otra calidad, por eso es el costo del el kilo”, dijo el empresario de la tortilla y el maíz.

Dijo que esta situación si afecta al mercado en general porque llegan a mover todo el sistema al tenerse un solo precio que es entre 14 y 16 pesos; “ahorita que llegó se hizo un desorden por decirlo así porque vino a mover el mercado en el municipio descomponiendo todo porque todos teníamos ya un precio estándar y ahora ya se movió, ya vas a estar dando unos a 10 o 12”.

Los costos de la tortilla en los establecimientos que se encuentran en el centro de San Juan del Río oscilan entre los 14 y 16 pesos y todos coinciden en que el precio lo tienen desde hace casi año y medio o dos, y en ese período de tiempo subió escasamente 2 pesos.

Además de esta problemática la situación que se vive por el coronavirus, señaló que la situación para los tortilleros se complicó aún más ya que sus ventas cayeron más del 40%.

Por su parte Antonio Pérez trabajador de una tortillería también en el centro de San Juan del Río coincidió en informar que el precio del Maíz subió, y este negocio trabaja más con maíz y el costo por tonelada subió para ellos hasta 200 pesos, alza que se registró de hace unos 15 a 20 días, estos aumentos también tuvieron que absorber al conservar el precio de la tortilla, señalando que el kilo de estos productos lo mantienen en $15 desde hace 2 años.