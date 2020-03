Critica PRI el “silencio” de la contraloría interna

La ESFE realizó observaciones por el manejo de 467 millones de pesos.

Por Josefina Herrera

Noticias

Maximiliano Hernández Ramírez, presidente del comité municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), informó que a decir de los regidores de este Instituto Político, el municipio de San Juan del Río está por acreditar debidamente los gastos de 467 millones de pesos a través de los órganos de fiscalización que han hecho estas observaciones.

Señaló que por estos días se vencía el plazo dado por la ESFEQ para que se puedan subsanar debidamente las observaciones por la falta de claridad de la aplicación de estos 467 millones de pesos, por lo que esperará este plazo para investigar lo que ocurrió y cómo se acreditó esta observación, para solicitar por escrito y ver la posibilidad de que se inicie un procedimiento en términos comprobables de la falta de claridad de transparencia en la gestión de sus recursos.

Señaló el actuar de la contralora interna del municipio, Catalina Calva quien en su momento puntualizó observaciones a lo anteriores gobiernos lo que les faltaba o no estaba claro y ahora guarda silencio.

“Muy puntualmente en su momento la contralora interna o el órgano interno de fiscalización del municipio ha sido muy claridoso para decir en anteriores gobiernos faltaba esto, no se ha clasificado, y hoy vemos que guarda mutis, Hoy vemos que es el órgano de primera instancia que debe fiscalizar internamente y no vemos que diga absolutamente nada la licenciada Catalina Calva,o es cómplice o está encubriendo o definitivamente no está haciendo su trabajo”, detalló ante las observaciones qué ha hecho la ESFEQ al gobierno de San Juan del Río.

Por ello dijo que esperarán el vencimiento del plazo para en su momento solicitar por escrito las solicitudes de aclaraciones de estos puntos o en su defecto la aplicación de la acción que ellos crean conveniente.

Destacó que han sido respetuosos de los de los plazos que se han dado para que pueda la autoridad local subsanar los señalamientos que le hagan los órganos de fiscalización, para que ellos puedan solicitar como partido de ciudadanos, ” en términos constitucionales porque no han aclarado porque no han subsanado o peor aún dónde está la asertividad de la aplicación de este recurso de 467 millones de pesos”, dijo.

Además de esperar el plazo para la subsanación de ese recurso el presidente del partido revolucionario en el municipio, Maximiliano Hernández dijo que estarán viendo si existe alguna problemática como es el de involucrar recursos federales con estatales que estuvieran aplicadas ahora o que la situación se hayan desviado tras realizar otra actividad siendo que también se considera una irregularidad informó.

“Nosotros preferimos esperar los tiempos legales para poder insisto iniciar nuestra petición y un procedimiento que creamos correspondiente en contra de la administración” indicó Hernández Ramírez.