Hijo de la primera víctima de COVID-19 en Querétaro pide tomar consciencia frente a tan grave enfermedad

Hijo de la víctima busca que nadie más sufra el no poder despedirse de su ser querido

Tras el fallecimiento de su padre a causa de COVID-19, el joven Francisco compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que, aún con su dolorosa pérdida, llamó a la reflexión y a tomar precauciones para evitar propagar los contagios de esta enfermedad.

“¿Siguen de incrédulos verdad? ¿Siguen opinando que el COVID-19 no existe?”, escribió el joven, quien dijo que por respeto a su padre no compartiría imágenes de su acta de defunción, como algunas personas solicitan.

“Lo que sí puedo subir es mi sentir hacia la sociedad. El coraje que me da y la incertidumbre de pensar en el que pasará, al ver tanta gente en la calle caminando sin preocupación alguna”.

“Quisiera no sentir miedo como ustedes, pero si temo por mi vida. Yo no soy un adulto del todo, pero tampoco soy un niño que no puede valerse por si mismo. Me preocupan más los niños. Yo soy un tío de unos hermosos niños sonrientes que no saben de maldad como nosotros mismos, que no conocen de culpas ni tampoco de egocentrismo ni de envidia, ni de muchas cosas más que yo he llegado a sentir. Me preocupan ellos que no vivido y que por culpa de muchos que no creen, van a llegar a ser pequeños seres humanos contagiados de COVID-19 que van a sufrir, donde sus pulmones dejarán de funcionar por esta grave enfermedad”.

Finalmente, exhortó a la gente a tomar las precauciones y a cuidar de si mismos y de los suyos.

“Tomen sus precauciones para que no sufran este pesar de no poder despedirse de sus seres queridos como me ha pasado a mi con mi padre”.