Extreman medidas de seguridad funerarios

Equipan a personal de funerarios al acudir a cualquier servicio para extremar precauciones.

Por Josefina Herrera

Empresarios del giro de funerarias han decidido tomar medidas extremas ante la contingencia que se vive por el Covid 19, por lo que al acudir a realizar un servicio de una persona fallecida por problemas respiratorios equipan a su personal con vestimenta especializada para evitar riesgos al momento de realizar el servicio.

Así lo dio a conocer Raúl Silva Alonso, representante de Funerales San Pedro Mártir servicios funerarios, quien dijo que siguen todas las recomendaciones emitidas por las autoridades de sanidad, por lo que en los servicios que prestan se evitan velorios, servicios de carrozas como la tradicional caminata, entre otras, así como se aconseja que no haya más de 10 personas en un solo lugar.

“Hace días atendimos un caso, la causa de muerte fue neumonía adquirida en la comunidad, desafortunadamente esta situación es de alarma porque cuando se dio los de la epidemia de la influenza H1 N1, seamos honestos todo se maquilló con neumonía adquirida en la comunidad, su caso de muerte no aparecía como influenza, aparecía como neumonía, todos los funerarios a nivel nacional, les hablo porque acaban hacer una manifestación fuerte en Toluca solicitando que por favor no nos engañaran a nosotros los funerarios, y que fueran honestos sino cómo que vamos a hacer para contrarrestar esa situación sino tenemos la información verídica”, dijo.

Agregó que los dos casos que han atendido ellos en hospitales de gobierno y que se declaró como neumonía adquirida en la comunidad se trabajó con todas las medidas y protocolos de seguridad recomendados por lo que sus trabajadores, se les dio overoles, googles, cubrebocas mínimo N 95, ” todo eso sí se llevó con protocolos como si se tratara de Covid 19, ojo, no fue un caso de Covid simplemente se atendió con todas las medidas de seguridad correspondiente a un caso similar”.

Compartió que todos los casos que se traten de enfermedades respiratorias se atienden con todas las medidas requeridas, aunque precisó que todo el equipamiento que se requiere para ello se ha disparado a más de un 300 y hasta un 400%, pero al tratarse de la seguridad y salud tanto de los trabajadores como de los familiares se tiene que hacer conforme a derecho.

Mencionó que diariamente se llevan los protocolos de sanitación y para ello se tiene que llevar a una empresa que es especialista en este tema realizando las labores tanto en las instalaciones como es la sala de velación, carrozas, área de ventas, oficinas y demás áreas.

Destacó que hasta el momento se llevan dos casos de este tipo, uno realizado en el municipio de Tequisquiapan y otro en San Juan del Río; “aclarando que son de neumonía no son de Covid así se quedó asentado y especificado como neumonía adquirida en comunidad y se manejó como un caso de más alto nivel pero ni estuvo aislado el paciente ni hubo restricciones pero nosotros nos dirigimos a la política de cualquier defunción de caso respiratorio y se va a manejar de alta seguridad”.

Explicó que para esos casos si han solicitado ataúd conocidos como cartuchos, los cuales son biodegradables y al momento de incinerar los cuerpos se hace con el féretro para evitar cualquier problemática.

Destacó que en el caso de Querétaro del primer fallecimiento de Covid 19 en donde los familiares de la víctima denunciaban que no había funerarias que prestara el servicio para realizar los funerales correspondientes, que esta situación se debió a la desinformación, miedo o temor por parte de empresas funerarias, puesto que ellos como asociaciones reciben documentación así como capacitación, manipulación y embalsamientos de los cuerpos.

“Hemos girado tantos comunicados de manipulación de cadáveres con Covid y manejo de casos de Covid, hemos girado oficios para el manejo de casos de Covid, yo creo que eso lo hicieron por protocolos de seguridad porque en Querétaro hay empresas muy grandes pero a la mejor nos invadió el pánico y yo creo que cerraron sus filas no atendemos el caso”, destacó que posiblemente sean los motivos que hubo en el caso de la primera persona fallecida en la Ciudad de Querétaro en donde los familiares denunciaron que no se le atendió conforme a los protocolos de seguridad y que no se tenía la capacidad para atender este tipo de casos.

Refirió que en San Juan del Río hay empresas de funerales que están debidamente capacitados y que pueden brindar esa atención sin que haya necesidad de disparar los costos porque esto dijo es otro tema, ya que hay negocios que se aprovechan de esta situación, aunque dijo si se incrementó un poco el precio de estos servicios debido a que se tienen que hacer uso de kit de seguridad y se tienen que sanitizar sus instalaciones, camionetas, trabajadores y por estas obvias razones sube el costo del servicio pero no significa que se tenga que estar abusando de los costos.