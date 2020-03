Pitbull ofrece mensaje esperanzador

Notimex

El cantante de reggaetón Pitbull, levanta la voz para ofrecer palabras de aliento a sus seguidores con la canción Creo que ganaremos (I Believe We Will Win), que habla de enfrentar la lucha contra la pandemia del coronavirus y mantenerse fuertes.

En sus redes sociales, Pitbull compartió parte de dicho tema, que pronto lanzará, con un breve audiovisual, en el que aparece en el techo de un colegio de Miami: “Vamos a mostrarle al mundo lo poderoso que es cuando nos unimos para luchar por una causa: eso se llama vida (creo que ganaremos)”, escribió.

El también llamado Mr. Worldwide, ofrece un mensaje esperanzador en medio de la crisis mundial del COVID-19, “si hay algún mensaje para hacerse presente en el mundo, es ahora”, señala en el clip. “Ahora es cuando tomamos el miedo, no todo es olvido y me voy. Es enfrentar todo y levantarse”.

Pitbull, de 39 años, es un cantante y productor estadounidense de origen cubano, reconocido en la música urbana. Entre sus éxitos, destacan: Rain over Me, Krazy y Hotel Room Service, entre otros.

Ha hecho colaboraciones con diversos cantantes internacionales como Ricky Martin, Christina Aguilera, Shakira, Jennifer Lopez, Marc Anthony, Chris Brown y Becky G, entre otros.