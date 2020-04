Hasta un 90% cierre de comercios en plazas comerciales de SJR

Negocios de plazas comerciales se ven severamente afectados por pandemia mundial

Por Josefina Herrera

Noticias

En un recorrido que se hizo sobre las plazas comerciales de San Juan del Río se pudo constatar que casi el 90% de los comercios han cerrado debido a la contingencia ambiental que se vive a nivel mundial, siendo la plaza Galerías San Juan la más afectada con el cierre casi del 90% de sus locales.

Cabe señalar que desde que pasamos a fase 2 a nivel nacional se comenzaron a tomar mayores medidas de seguridad sanitaria, entre ellas el cierre de lugares donde se aglomerara la gente, con el fin de evitar contagios por Covid 19, desde entonces se ha pedido a la población no salir de casa si no es necesario, sin embargo debido a estas medidas el comercio se ha visto severamente afectado por lo que mucho negocios han tenido que cerrar por no poder sostener los gastos directos.

Mediante estas indicaciones de evitar que las personas no se congreguen en sitios públicos, la mayoría de los negocios se acató a estas medidas tratando de seguir al pie de la letra las recomendaciones que marca la OMS, pero esto indudablemente ha afectado al comercio y en sitios como las plazas comerciales la afectación es mucho mayor.

Tal es el caso de Galerías San Juan, quien luego de que a partir del 31 de marzo luna tienda departamental anunciara su cierre total por cumplir con los lineamientos de sanidad se pudo ver que el 90% de los locales se encuentran cerrados, entre ellos, Suburbia, parisina, radioshark, tiendas de ropa, zapaterías, por mencionar algunas, lo que significa que de esa manera se está evitando la aglomeración de la gente pero al mismo tiempo ha afectado la movilización de la economía de estas tiendas, cabe destacar que en el caso de Liverpool y de algunas otras mencionan en sus anuncios que seguirán atendiendo en línea.

Otra de las plazas afectadas, es la plaza San Juan quien en su mayoría los negocios que continúan abiertos son prácticamente lo des comida, el cierre de estos negocios es del casi 70% de sus comercios, hay poco desplazamiento y ventas casi nulas.

Finalmente el centro comercial ubicado en paseo central mantiene casi el 90% de su comercio en funcionamiento, el único que mantiene su cierre es cinépolis y un área de juegos infantiles.

Es así como comienza a notarse en gran medida que la pandemia mundial ha afectado para muchos negocios hasta un 100% en pérdidas lo que representa su cierre total y en estas medidas para algunos otros buscan alternativas para cumplir con las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias.