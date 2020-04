Falta de conciencia: El problema más grave de la pandemia por COVID-19

Hay quienes no han querido cambiar sus hábitos personales, pese al inminente riesgo

Por Luis Montes de Oca

Noticias

El esfuerzo del gobierno estatal, aún sin contar con todo el apoyo federal, ha sido vasto, sin embargo no es acompañado por toda la ciudadanía, hay quienes siguen actuando irresponsablemente tal vez pensando que a ellos nada malo les puede pasar, pero la experiencia, inclusive aquí que es incipiente, es cruel, al grado que las dos primeras víctimas en la entidad, son de una misma familia.

Es común enterarse a testificar de reuniones familiares o de amigos, fiestas realizadas en casas particulares o lugares de renta para convocar a los temerarios e irresponsables que no sólo ponen en riesgo sus vidas, sino las de terceros.

La medida de cerrar los jardines y plazas es adecuada y aún ayer por la tarde noche, en Jardines de la Hacienda, por poner un ejemplo, su parque tenía una nutrida actividad de gente haciendo ejercicio, platicando en las bancas o paseando a sus canes.

Las áreas de juegos infantiles y gimnasio al aire libre se encontraban abiertas.

Cierto es que el virus no está en el aire, pero la cercanía con otras personas si es un riesgo conocido, tanto como que el COVID-19 mata.

Hasta hoy la situación en México, pese a los excesos del ejecutivo federal, siguen en aumento, ayer la Secretaría de Salud destacó que ya hay un mil 890 infectados con el COVID-19, y han fallecido 79 personas por esta causa.

Noticias ha tendido contacto con personas en diversos escenarios del mundo quienes destacan:

Mariana, joven queretana que se encuentra en Alemania, nos comenta, que al estar trabajando como niñera, se da cuenta de las medidas necesarias, como el haber cancelado las clases y las actividades por lo que toda la familia se encuentra reunida, en una situación, similar —dice—, a la que se encuentra México, según le refieren sus familiares, pero allá si no se guarda la distancia de un metro y medio, la misma policía lo exige.

Ely, quien se encuentra en Cremona, Italia, nos comenta que la situación en esa ciudad es terrible, que al principio los jóvenes se reunían a convivir y no hacían caso, podían salir a los cafés sentarse uno en cada mesa para guardar el metro y medio, pero que al paso de los días todo se agravó por lo que ahora para salir requieren de un salvoconducto y la policía te puede llevar a la cárcel si incumples, porque sólo hay salidas para comprar comida, acudir a las farmacias o a los hospitales por emergencia.

Estando sola, y ante el peligro inminente, más el incremento en los gastos ha intentado regresar pero no hay vuelos, por lo que se ve obligada a permanecer en medio de la pandemia.

Ely, estudiante de Laudería, viajó a Italia para continuar sus estudios y sigue allá, aunque nos da la noticia que su familia ya pudo conseguir un boleto para su retorno por el 20 de abril.

Manuel y Mary, quienes viven en Tampa, Florida, también nos comentaron que en un principio no se pensó que la pandemia fuera a crecer a tal magnitud, como para tener unos 600 muertos en un solo día en Nueva York.

Aislados en su domicilio, sin poder ver a sus nietos, manifiestan su preocupación por México: “hasta ahora no se ha visto la gravedad del caso, así fue en España, Italia y ahora Estados Unidos, pero de pronto todo cambia de un día a otro se disparan los contagios y la gente no cabe en los hospitales, mueren al no contar con respiradores suficientes. Esto puede pasar en México, creemos, lamentablemente, que pasará, por eso tienen que tomar todas las medidas necesarias y más. No salir a las calles.

El gobierno de Francisco Domínguez, ha estado actuando en consecuencia, se han aplicado para hacer lo necesario, pero se necesita la participación de todos, de lo contrario, pagaremos muy caro las consecuencias.

Si Salud Estatal reconoce que el 70% de nuestra población estaremos infectados… ya no hay espacio para irresponsabilidades.