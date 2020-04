PRI lamenta que no se posterguen proyectos prioritarios

El Universal

Ciudad de México.- Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no haya postergado los proyectos prioritarios en infraestructura, como el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, para hacer frente a la crisis económica que dejará el Covid-19.

En una comunicación oficial, el PRI reconoció que el mensaje del presidente estuvo dentro de su informe de labores y no pensado exclusivamente para dar un anuncio en esa materia, pero criticó que no haya decidido cambiar el tono del evento para dirigir un mensaje, no de los logros, si no de lo que pondrá en marcha frente a la emergencia.

“El informe que presentó hoy el presidente López Obrador debió ser postergado, para concentrarse en las acciones específicas de atención a la pandemia y sus secuelas.

“Y en la tarea de conservar los empleos, los empresarios no pueden solos, además de que inyectar recursos en este momento, es más económico que lanzar planes de rescate después”, expresó Moreno Cárdenas.

El PRI nacional también criticó que el Fondo de Estabilización del Gobierno, que contaba con 270 mil millones de pesos al final de 2018, hoy sólo queda en 10% de ese monto. Ante eso, llamó a los mexicanos a mantenerse optimistas.

“Mexicanos, debemos estar unidos para enfrentar juntos la crisis, así como a pensar en lo que cada uno de nosotros podemos salvar, poniendo a México por delante y pensando en el bien común.

“Nadie hará por nosotros lo que no seamos capaces de hacer como sociedad y como ciudadanos libres, a la altura de las circunstancias. Es la hora de México, así como de las y los mexicanos que sentimos orgullo de haber nacido en esta tierra”, declaró.