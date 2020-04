MUTACIONES EN LOS PATÓGENOS

Los patógenos mutan o cambian genéticamente a medida que evolucionan, lo que les permite explotar nuevos huéspedes y sobrevivir en distintos entornos. Un ejemplo es la resistencia emergente de los patógenos a los medicamentos antimicrobianos (antibióticos, antifúngicos, antirretrovirales y antipalúdicos), a menudo ocasionado por el uso indebido de los medicamentos, ya sea en personas o animales.

Los ecosistemas son inherentemente resistentes y adaptables y, al sustentar la existencia de diversas especies, ayudan a regular las enfermedades. Cuanto más biodiverso es un ecosistema, más difícil es que un patógeno se propague rápidamente.

Sin embargo, la acción humana ha modificado las estructuras de las poblaciones silvestres y ha diezmado la biodiversidad a un ritmo sin precedentes, produciendo condiciones que favorecen a ciertos vectores y/o patógenos, o a un huésped en particular.

La diversidad genética proporciona una fuente natural de resistencia a las enfermedades entre las poblaciones animales. Por ejemplo, la cría intensiva de ganado a menudo produce similitudes genéticas dentro de rebaños y manadas, lo que aumenta la susceptibilidad de los animales a la propagación de patógenos provenientes de la vida silvestre.

Las áreas biodiversas permiten que los vectores transmisores de enfermedades se alimenten de una gran variedad de huéspedes, algunos de ellos reservorios de patógenos menos efectivos. Por el contrario, cuando los patógenos se encuentran en áreas con menos biodiversidad, la transmisión puede ampliarse, como se demostró en el caso del virus del Nilo occidental y la enfermedad de Lyme.

SI NO CUIDAMOS LA NATURALEZA, MENOS A NOSOTROS: ANDERSEN

“Estamos íntimamente interconectados con la naturaleza, nos guste o no. Si no cuidamos la naturaleza, no podemos cuidar de nosotros mismos”, dijo la directora ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen.

Abordar el surgimiento de las enfermedades zoonóticas implica atender su principal causa, es decir, el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas, lo cual significa reconocer las estrechas relaciones entre la salud humana, animal y ambiental.

Significa también un mayor monitoreo de la salud humana y de la vida silvestre en paisajes que están iniciando un proceso de transformación, para conocer las líneas de base, mejorar la comprensión y la preparación para posibles brotes y ofrecer información a las actividades de desarrollo para minimizar los riesgos, tanto para los humanos como para la naturaleza.

Y para realizar esto se requieren esfuerzos de colaboración, multisectoriales, transdisciplinarios e internacionales, como resume el enfoque “Una salud”, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Andersen enfatiza que 2020 es “un año en el que tendremos que reformar de raíz nuestra relación con la naturaleza”, cuando la población global se acerca a los 10 mil millones de personas.

El Pnuma, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y cientos de socios en todo el planeta están lanzando una iniciativa para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas en todo el mundo durante los próximos 10 años.

La “Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030” es una respuesta a la pérdida y degradación de los hábitats y se centrará en la creación de voluntad política y capacidades para restablecer la relación de la humanidad con la naturaleza.

Es una respuesta directa al llamado de la ciencia, realizado en el informe especial sobre “El Cambio climático y la tierra”, del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), y a las decisiones tomadas por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas en las Convenciones de Río sobre cambio climático y biodiversidad, y la de lucha contra la desertificación.

El Pnuma también trabaja con los líderes mundiales para desarrollar un nuevo y ambicioso “Marco Global de Biodiversidad Post-2020” y llevar los problemas emergentes, como las zoonosis, a la atención de los tomadores de decisiones, ya que considera que a medida que el mundo responda y se recupere de la pandemia actual, se necesitará un plan sólido para proteger la naturaleza, de modo que la naturaleza pueda proteger a la humanidad.