El Congreso local estará cerrado hasta el 30 de abril, sólo sesionarán si hay algo urgente

Por Leticia Jaramillo

Noticias

La diputada Verónica Hernández Flores manifestó que el Congreso local estará cerrado hasta el 30 de abril, sin embargo, en caso de una urgencia de sesionar tanto comisiones como Mesa Directiva o Pleno, se habilitará para que se puedan llevar a cabo las sesiones sobre todo tratándose de un tema de salud o seguridad.

Indicó solo estarán en las sesiones, de Comisiones o de Pleno, las personas necesarias y se habilitará todo lo que se requiera y tomando las medidas sanitarias extremas para que se puedan llevar a cabo en las mejores condiciones de seguridad, pero tendrían que ser de urgencia. Para modificar el presupuesto primero tendría que sesionar la Comisión de Planeación y Presupuesto, después la Sesión de Pleno.

Ante los cuestionamientos que ha habido de diputados del PRI y de Morena porque no hubo sesiones plenarias en marzo, la diputada Verónica Hernández de extracción panista comentó que no entiende por qué hoy, ante la emergencia sanitaria en donde todos deberían tratar de estarse cuidando, están buscando sacar raja política, parece que no se dan cuenta lo que ha ocurrido en otro país.

Cuando se le dijo que en siete estados ya se aprobó elevar a rango constitucional los programas sociales, la diputada Verónica Hernández comentó que salud y seguridad son temas prioritarios no solo en el estado, sino en todo el país, pero hay estados que tienen firmas electrónicas, voto electrónico, que no es el caso de Querétaro.

Aclaró que la Ciudad de México está en las mismas condiciones que Querétaro y ahí han cuestionado que en su Ley Orgánica no está establecido que se pueda sesionar de manera virtual, lo mismo ocurre en Querétaro.

Expresó que su actuación como presidenta de la Mesa Directiva siempre será de mucha responsabilidad, la intención de los acuerdos que se tomaron es cuidar no solo al personal y a los diputados, sino a todos, y su obligación es hacerlo como hasta ahora lo ha venido haciendo.

Manifestó todo lo que se haga a través de una plataforma no sería legítimo, tan es así que puede suceder se esté realizando la sesión y se pierde la señal, cosa que puede ocurrir cuando se enlace a la Sierra Gorda, se puede caer el Internet y se estaría violentando un derecho político de cualquier diputado.

Expresó que continuará actuando con responsabilidad y los partidos de oposición no le podrán cobrar ninguna factura. Como presidenta de la Mesa Directiva no busca sacar raja política y no comparte la postura de los diputados que insisten en sesionar, pero la respeta.

Su postura no cambia y le extraña que los demás diputados estaban muy contentos con ella, pero justo ahora en tiempos de pandemia ya no lo están, quizá no entiendan el tema de la salud y de la emergencia sanitaria.

Finalmente, reconoce que algunas personas cuestionan su trabajo y dicen que ha sido nulo, se les olvida que ella es una diputada que fue reelecta por mayoría relativa, lo que significa que su trabajo entonces no es tan malo.