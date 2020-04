Famosos se unen a la lucha contra el COVID-19

cura.

México.- Con todos los centros de espectáculos cerrados debido a la pandemia por el COVID-19, muchos famosos han compartido sus propuestas para brindar entretenimiento a sus seguidores por medio de sus respectivas redes sociales; sin embargo, hay otros que apoyan de manera directa a la lucha contra este virus.

La producción de la serie de televisión Grey’s Anatomy decidió donar a diferentes hospitales los insumos médicos que se utilizan en sus grabaciones: “En Grey’s Anatomy tenemos un suministro de batas y guantes que también donaremos. Estamos abrumados por la gratitud de nuestros trabajadores sanitarios durante este periodo increíblemente difícil”, aseguró Krista Vernoff, escritora de la serie.

Así también lo hizo la producción de Estación 19, spin-off de la anterior mencionada. “Hemos tenido la suerte de contar con unas 300 de las codiciadas mascarillas N95 y fueron donadas a nuestros bomberos locales”, aseguraron en su momento.

Los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, protagonistas de la nominada al Oscar, Dolor y Gloria, también hicieron lo suyo al apoyar con 100 mil guantes y 20 mil mascarillas que fueron entregados al Hospital de la Paz, en Madrid.

“Después de muchos días buscando la manera de encontrar material sanitario tan necesitado, para poder comprar y donar a los hospitales, por fin, Javier y yo hemos hallado una manera”, escribió la actriz en redes sociales, donde aseguró que continúan en la búsqueda de materiales para continuar con la labor altruista.

Otro programa de televisión que ha realizado esfuerzos para apoyar en la lucha contra la enfermedad, es The Masked Singer, quienes también realizaron una donación de 10 mascarillas N95, que fueron donadas a diferentes hospitales de Nueva York.

“En nombre de todos en The Masked Singer, estamos enviando todo nuestro amor, pensamientos y mejores deseos a todos los afectados por el coronavirus, también conocido como COVID-19. Mantente seguro y saludable. Te amo”, dijo Ken Jeong, juez del programa, en un video difundido en redes sociales.

El puertorriqueño Ricky Marin, a través de su fundación, creó una alianza con Charity Star y Help Home From, para buscar equipo de protección, y enviarlo a hospitales de todo el mundo, pues le preocupa que los médicos no cuenten con protección adecuada. Asimismo, hizo un llamado al público a sumarse a la causa, y aseguró que buscará a todos sus amigos para que la ayuda crezca de manera exponencial.

“Tenemos que cuidar a los doctores, porque si no, nadie nos cuidará a nosotros. Lo único que tienes que hacer es ir a la página de esta iniciativa y donar lo que puedas, un centavo o un euro, no importa. Es sumamente importante, cuento contigo”, aseguró el intérprete de She Bangs, en un video. Sus colegas Alejandro Sanz y Laura Pausini, respondieron el mensaje y aseguraron sus donaciones.

La cantante estadounidense Lizzo, hizo lo propio al donar alimentos para los médicos que se hacen frente a la pandemia por COVID-19, y destacó que es una forma de agradecerles por salvar tantas vidas, aún cuando ponen en riesgo la propia.

“Sólo quiero decirles, muchas gracias por lo que están haciendo durante esta pandemia. Esto, definitivamente, no es fácil y ustedes se están poniendo al frente. Por esa razón, quise invitarles una comida y realmente espero que la disfruten”, compartió en redes sociales.

Además de las donaciones, hay quienes se han valido de sus recursos para fabricar materiales médicos, tal es el caso de la firma italiana Armani, que, ante la falta de suministros, utiliza sus talleres de producción para la fabricación de batas médicas desechables, que llegan directamente al personal que lucha contra la pandemia.

Además, el diseñador Giorgio Armani, donó dos millones de euros, para diferentes hospitales en Italia.

La firma Salvatore Ferragamo, también se unió a la urgencia de suministros con la donación de 100 mil mascarillas, 50 mil piezas de desinfectante manos y tres mil mascarillas FPP1, para la región de Toscana.

En México, la actriz y productora de teatro, Pilar Boliver, de manera artesanal, fabricó algunos cubrebocas, que donó a las personas de la tercera edad, población más vulnerable ante el contagio de COVID-19.

“Son cubrebocas de algodón, que tienen una trama muy cerrada, son dobles. Cuando se terminan de hacer, los lavamos con agua y jabón, luego los ponemos a hervir y a secar al sol”, escribió en redes sociales.

Finalmente, el rapero Jay Z, decidió apoyar a uno de los sectores más vulnerables y abasteció con cubrebocas a diferentes cárceles de Estados Unidos, país que lidera el número de contagiados. Al lado de Meek Mill, hicieron llegar 100 mil unidades a los reclusos y personal de prisiones como el correccional de Tennessee, y al de Rikers en Nueva York.

Artistas también se han sumado a la lucha en contra del coronavirus, por medio de donaciones monetarias, tal es el caso de la cantante pop P!nk, quien tras haber sido diagnosticada positiva al virus, al lado de su hija, y posteriormente dadas de alta, destacó las pruebas de detección deben ser más accesibles, por lo cual hizo una donación de 500 mil dólares al Fondo de Crisis de emergencia COVID-19, en la ciudad de Los Angeles.

“Gracias a todos nuestros profesionales de la salud y a todo el mundo que están trabajando tan duro para proteger a nuestros seres queridos. ¡Son nuestros héroes!”, compartió en redes sociales.

Por su parte el actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, aportó con un millón de dólares a la organización Flexport, para llevar suministros médicos necesarios a nosocomios de todo el mundo.

“Esta es una manera simple de proteger a nuestros verdaderos héroes de acción en la primera línea de nuestros hospitales, y estoy orgulloso de ser parte de ello. Doné un millón de dólares, y espero que todos ustedes puedan dar un paso adelante para apoyarlos”, señaló el actor de 72 años en redes sociales.

La cantante country Dolly Parton, también sumó, pero directamente a la investigación sobre la enfermedad, pues aseguró que su amigo, el Dr. Naji Abumrad, de la Universidad Vanderbilt, se puso en contacto con ella, para asegurarle que estaban logrando avances positivos en la búsqueda de una cura para el coronavirus.

“Estoy haciendo una donación de un millón (de dólares) a Vanderbilt, para esa investigación y para alentar a las personas, que pueden permitírselo, para hacer donaciones”, escribió la interprete de “Jolene” en redes sociales.

Otras de las propuestas para combatir el virus, son las del músico británico Elton John y la actriz, también originaria de Inglaterra, Emilia Clarke. El primero se alió con otros colegas como Alicia Keys; Backstreet Boys; Billie Eilish; el líder de Green Day, Billie Joe Armstrong; Maria Carey y Tim McGraw, para realizar un concierto benéfico.

Por su parte, Clarke, reconocida por su personaje de “Daenerys Targaryen” en Game of Thrones, colabora con la organización benéfica Same You, convocó a una cena con 12 personas elegidas al azar, de entre sus seguidores que realicen donaciones, mismas que llegarán al Hospital de Rehabilitación Spaulding y a la Comunication Clinic de Reino Unido. Su finalidad es reunir 250 mil libras esterlinas.

Las celebridades se caracterizan por su labor altruista, y cada vez son más las que se suman en esta lucha contra el virus que mantiene en bajo amenaza a todo el pla