Falta 30 % de personal médico en Querétaro para poder enfrentar la pandemia:

Silvia Rivero Hernández, secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud en Querétaro, resaltó que en la entidad existe una falta del 30 % en personal médico general, especialistas y enfermeros, principalmente para poder enfrentar a la pandemia en la actual fase. Aseveró que autoridades contrataran a más de 150 enfermeros, pero para emplear a médicos Internistas, Urgenciólogos y Radiólogos, se ha visto complicado.

“Si bien es cierto, por primera vez se reconoce que hay una deficiencia de personal a nivel nacional, y que mal que haya pasado la pandemia para darnos cuenta de una realizad que hemos denunciado y manifestado, en Querétaro se hacen esfuerzo para contratar a personal y hacerle frente a la contingencia” manifestó.

Agregó que existe temor en el personal que desea contratarse debido a la des información acerca del COVID-19, lo que genera que se vuelva complicado la contratación de especialistas en las ramas mencionadas, aunque dijo que la autoridad de salud es quien contratara al personal, mencionó que algunos empleados han manifestado su preocupación por haber sido ajustados como asimilados.

Recordó que epidemiólogos expertos han recomendado no salir de sus casas debido a que con esa medida la población coopere, y no se llegue a saturar el sistema de salud, “si la gente se queda en casa no habrá que se colapsen el sistema, si todos lo haces pudiéramos salir bien librados, expresó Rivero Hernández.

Dependemos muchos de la responsabilidad de los ciudadanos, dependemos de los trabajadores que crean las normas de bioseguridad para todos, son muchos los factores que están en juego, pero depende a la ciudadanía si esto aumenta o se mantiene con el programa “Quédate en tu casa, recalcó.

Reconoció las medidas tomadas en el Hospital General que ahora funge como un nosocomio para enfermedades respiratorias, pero indicó que la falta de personal y de insumos continúa registrándose en otras instalaciones médicas.

“En los recorridos me he dado cuenta que el Hospital General que es ahora un nosocomio de enfermedades respiratorias cuentan con todo el material necesario para atender al COVID-19, reconocer que las autoridades del hospital pues se ha realizado buen trabajo” comentó.

Señaló que el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, sufre de carencias en materiales de consumo e insumos, así como la falta de filtros en caso de que acuda algún contagiado, indicó que debido a que las autoridades de salud se están centrando en atender al Hospital General, se están olvidando de otras instalaciones.

Recordó que, en San Juan del Río y Cadereyta, los alcaldes han estado donando material para el personal de las instalaciones médicas, esto con el fin de protegerlos y que no contraigan el COVID-19.

Ante esta situación, dijo estar preocupada ya que, a la falta de material necesario para contener al virus, cerca del 20% de trabajadores en el área de urgencias de los hospitales que están siendo olvidados están en riesgo de poder ser contagiados.