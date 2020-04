Belinda espera lanzamiento de su tema “Flamenquito”

EL UNIVERSAL

Con un teléfono celular fue como Belinda grabó su próximo videoclip en colaboración con el trío Lerica.

Ambos esperan el lanzamiento de “Flamenquito”, nueva canción, cuya versión audiovisual la hicieron sin grandes elementos de producción.

“¡Quedó padrísimo!. Me doy cuenta que a veces no necesitamos de tanto para crear arte”, dijo Belinda durante una sesión de preguntas y respuestas, tras un breve recital en la red social de Instagram.

El celular es un elemento que anteriormente han ocupado artistas mexicanos como el cineasta Marcelo Tobar, cuya cinta “Oso Polar”, ganadora en festivales de cine, fue hecha en su totalidad con un iphone.

Belinda, impulsada por una cadena de tiendas de ropa, presentó un concierto de 15 minutos, tiempo en el que interpretó, entre otras, “Nada”, “En la oscuridad” y “México lindo y querido”.

A pregunta expresa señaló que durante la cuarentena causada por la contingencia sanitaria del Covid-19, no ha dejado de trabajar.

“(Pero) Extraño a mi abuelita, dormir con ella, abrazarla, sus paellas; hacer conciertos que me gusta donde puedo ver a los fans y puedo sentirlos, contactar con las personas es lo más importante y muchas veces lo más difícil”, consideró.