Lupillo Rivera pide a ciudadanos quedarse en casa en concierto virtual

El cantante brindó veinte minutos de música para las redes del Ayuntamiento de Tijuana

Notimex

México.- El cantante Lupillo Rivera se unió a las transmisiones virtuales que han hecho varios intérpretes de diferentes géneros, al dar un concierto de veinte minutos de duración, para las redes sociales del Ayuntamiento de Tijuana como parte de la campaña Quédate en casa.

“Quiero mandar un saludo a las enfermeras, a los doctores y al equipo médico que trabaja duro sanando a las personas por el COVID-19. Estamos aquí queriendo traerles felicidad y lo más importante es que se queden en casa, por eso estamos haciendo estos conciertos virtuales”, saludó Lupillo antes de iniciar su repertorio.

Con un caballito de tequila en la mano, sorbió algunos tragos entre canción y canción, acompañado por los Operadores de Culiacán, quienes aparecieron en una pantalla sobrepuesta a la transmisión de Lupillo, puesto que estaban a distancia. Con la promesa de una lista de temas nuevos para ellos, iniciaron con los acordes de Flor de capomo, mientras en el fondo se vislumbraba un cuadro con la pintura de Vicente Fernández junto a él.

Utilizando uno de sus característicos sombreros, este en color blanco, Rivera invitó a sus seguidores a “cantar, bailar y pistear”, al ritmo que su voz interpretó Me emborracho y Una sola caída.

“Recomendando que se queden en casa, hay que combatir esto unidos. Cuida a tu familia, cuida la salud tuya, la de tus vecinos, por favor quédate en casa. Si no, no continúo. No se crean”, dijo poco antes de poner voz a Una palomita blanca.

El cantante aprovechó la oportunidad para hablar sobre las recomendaciones de las autoridades para evitar contagios, como son el lavado de manos con antibacterial, no tener invitados en casa y salir a la tienda solamente por cosas esenciales.

Sentado, con una camisa color morado, siguió cantando Apenas te fuiste ayer, para finalizar con Tu desastre y volver a pedir a los ciudadanos -con tres distintos lenguajes- que permanezcan en sus casas.

“Nos vemos en un concierto verdadero”, se despidió tras cerca de veinte minutos de show en el que sonaron temas de Los Tigres del Norte, Chayito Valdés y Los Cadetes de Linares.

Al inicio de la transmisión Arturo González Cruz, Presidente Municipal en el XXlll Ayuntamiento de Tijuana, presentó al músico ganador de un premio Grammy. “Hemos buscado artistas que gratuitamente puedan dar conciertos que estamos ofreciendo a través de las redes sociales”, expresó.