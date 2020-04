Anuncia FDS apoyos para los sectores productivos de Querétaro

El gobernador Francisco Domínguez Servién anunció una serie de apoyos para los sectores productivos de Querétaro, que incluye la deducción general del Impuesto sobre Nóminas para las empresas, durante los meses de abril, mayo y junio.

“Vamos a respaldar a quienes siempre han aportado crecimiento, desarrollo y posicionamiento a Querétaro: sus sectores productivos. Vamos a cuidar juntos su gran contribución a nuestro estado: los empleos”, dijo el mandatario estatal.

En un mensaje a las y los queretanos, precisó que la medida beneficiará a más de 12 mil micro, pequeños, medianos y grandes empresarios de la entidad.

Agregó que, también durante los meses de abril, mayo y junio, los contribuyentes estarán exentos de los pagos relativos al Impuesto al Hospedaje y a los permisos y licencias para la venta de bebidas alcohólicas en el estado.

Domínguez Servién señaló que para asegurar su debida transparencia, el marco jurídico de dichas medidas será publicado en el periódico oficial La Sombra de Arteaga.

Indicó que adicionalmente se ampliarán hasta el 30 de junio los plazos de los programas de Apoyo a la Tenencia y de Verificación Vehicular.

De igual forma, el mandatario instruyó a la Comisión Estatal de Aguas para que se extienda la medida sanitaria de apoyo a las familias implementada en abril, de manera que también durante el mes de mayo se otorgarán gratis cinco mil litros de agua potable por contrato.

Con ese anunció Domínguez Servién reiteró el llamado a las familias queretanas a quedarse en casa y lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente.

Dijo que desde el inicio de la pandemia su administración ubicó la defensa de la vida de las y los queretanos, en el centro de sus decisiones, pues el principio de actuación ha sido siempre la salud de la población.

Mencionó que, a la par, su gobierno se ha enfocado en garantizar las necesidades básicas de los sectores más vulnerables, lo que ya se hace a través de apoyos alimentarios que la Secretaría de Desarrollo Social y los Municipios entregan casa por casa.

Informó que sigue coordinando cada etapa del plan diseñado para mitigar los efectos del COVID-19 en Querétaro, y adelantó que la próxima semana anunciará otro programa para apoyar la economía de las familias de la entidad.

“Vamos a mantenernos cerca de ustedes por medio de nuestros canales oficiales, particularmente en nuestro micrositio (covid19.queretaro.gob.mx), a fin de atender sus necesidades, informarlos y vincularnos para encontrar soluciones a cada uno de los retos que enfrentamos”, apuntó.

El gobernador del estado consideró que no habrá peor enfermedad que la división, ante los días más difíciles de la pandemia que están por venir; no obstante, “Querétaro seguirá fuerte, gracias al compromiso de todas y todos; no bajemos la guardia: sigamos quedándonos en casa; sigamos defendiendo la vida, sigamos mostrando una enorme solidaridad”, exhortó.