Continúan agresiones a personal médico en Jalisco

Notimex

Guadalajara.- Una denuncia formal se presentó en la Fiscalía de Jalisco por una agresión a personal médico, aunque en los últimos días se han registrado por lo menos otros dos ataques con agua y cloro.

Mientras Alondra Torres paseaba a su perro la mañana de este lunes, desconocidos le lanzaron agua con cloro sin motivo aparente. Tras el ataque, presentó una denuncia en la Unidad de Investigación en Delitos contra las Mujeres de la Fiscalía estatal.

“Traía sudadera, tenía calor y me la quité. Abajo traía una filipina, que usamos para cirugías, salí a pasear a mis perros. Me gritaron, no entendí qué, al girarme, me rociaron cloro en el ojo, en el cuello y el hombro, que me causaron quemaduras que no fueron graves”, relató a Notimex.

Médico especialista en otorrinolaringología, sin contacto con pacientes de COVID-19, Alondra lamentó el ataque y debido a que su vista se nubló por el líquido que le lanzaron, no pudo identificar a los agresores, quienes viajaban en un automóvil.

“Al presentar la denuncia me enteré que por lo menos hay seis casos. Es lamentable este tipo de situaciones”, expresó la especialista, quien labora en su propio consultorio y que hasta esta agresión no había recibido actos de discriminación.

Este lunes, una médico residente del ISSSTE y una enfermera de la misma institución fueron atacadas por un par de adolescentes, quienes las bañaron con agua y cloro al salir de una tienda de conveniencia. Los agresores fueron retenidos y presentados ante policías municipales.

“Los padres ruegan porque les perdonemos lo que hicieron (…) Hubo sanción. Se dirigieron con el subdirector del hospital. Me van a reponer el uniforme y se disculparon finalmente”, relató en sus redes sociales.

Hasta el 7 de abril, la Comisión Interinstitucional de Enfermeras en Jalisco había contabilizado un ataque con cloro y cinco actos de discriminación contra mujeres, en su mayoría en la negación del servicio de transporte público.

“Me entristece que esto pase por la desinformación y la ignorancia. Se están diciendo que somos los portadores del virus, pero no es así. Nosotros tomamos demasiadas medidas para no llevar el virus a nuestras casas u otros lugares”, sostuvo Alondra Torres.

Como medida preventiva, la especialista no portará prendas que la identifiquen como personal de Salud. Por el resultado de la agresión sólo tiene abrasiones en la piel.