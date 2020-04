Piden comerciantes del Centro Histórico se les condene el pago de servicios, como la luz

Con la contingencia, el sector comercio se ha visto afectado económicamente, por lo que se buscan estrategias para hacer frente a esta problemática y que les permita seguir subsistiendo

Por Jahaira Lara

Ante las afectaciones que reporta el sector comercio por la contingencia sanitaria por COVID-19, buscarán solicitar prorrogas ante instancias federales para cumplir con pago de cuotas por prestación de servicios. Y es que el 99 por ciento de los comercios del Centro Histórico han tenido que cerras sus puertas en atención a las medidas implementadas por los gobiernos federales, estatales y municipales para disminuir los contagios y hacer frente a la pandemia; con lo cual sus ingresos son nulos.

Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Alfonzo González Huerta, quien destacó que el sector buscará solicitar prorrogas en pagos del servicio de luz, el cumplimiento de cuotas ante el Seguro Social y el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como en la declaración de impuestos; pues es la necesidad inmediata ante la falta de ingresos.

“Nos ayudaría el retraso del pago de la luz, no que no la condonen, sino que nos retrasen dos bimestres, pago de cuotas de Infonavit y seguro social, que se nos retrase el pago y declaración de impuestos; es importante recalcar que no es que nos condonen, sería lo ideal; pero entendemos que la federación necesita dinero, pero si que no lo retrase por lo menos cuatro meses esos pagos para poder tener el negocio funcionando y sostener consiguiendo algún crédito o financiamiento”.

González Hurtado reconoció que aún se tienen comercios que han planteado sus deseos de abrir pese a las disposiciones, ante la necesidad de generar los recursos para hacer frente a los gastos de renta, salarios, pago de servicios y cuotas; pues temen que el periodo de contingencia se alargue durante más tiempo y las medidas sean más estrictas cuando se declare la fase 3, sin embargo, las autoridades municipales y estatales han mantenido los recorridos constantes para garantizar que se cumplan las medidas.

“En los últimos días algunos comercios pretendían abrir por la necesidad de generar algún recurso para sostener la cuarentena, eran de 70 a 80 comerciantes que pretendían abrir unos días y generar algún recurso, pero la autoridad está haciendo recorridos en el centro para que no se labore”.

Cabe destacar que de los cerca de cuatro mil 500 comercios de diferentes giros que se concentran en el primer cuadro de la ciudad -alrededor de 770 asociados a la ACCH-, el 99 por ciento ha acatado las disposiciones oficiales y han cerrado sus puertas, en tanto aquellos que habían mantenido operaciones no han recibido ni clausuras ni sanciones por parte de la autoridad, ya que se ha atendido el llamado.