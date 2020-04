Rechaza Hugo Cabrera haber dicho que es mejor cualquier hombre que una mujer en la Mesa Directiva

Por Leticia Jaramillo

Noticias

El diputado Hugo Cabrera Ruiz negó que haya declarado es mejor cualquier hombre que una mujer en la Mesa Directiva de la LIX Legislatura, como lo afirmó la diputada Verónica Hernández Flores, con quien dice no le interesa socializar y tampoco es su amiga; le pide se conduzca con veracidad y no ponga palabras o expresiones en su boca que no ha dicho.

En entrevista el legislador del PRI dijo desconocer de dónde saca la diputada Verónica Hernández Flores, quien fue presidenta de la Mesa Directiva hasta el 4 de abril, según explica, que él no quiere una mujer al frente de la Legislatura, “no hay una declaración de mi parte que me pueda imputar como para decir algo de ese tamaño”.

“Hay valores, hay principios, hay cuestiones que son muy abstractas como la responsabilidad, el conocimiento, el cumplimiento de una obligación que no tienen género. No tiene por qué endilgarse si es hombre o mujer, simplemente una gente responsable, puede ser hombre o mujer”.

Es por ello que no acepta pongan palabras en su boca que no ha dicho, no hay ninguna declaración como la diputada lo afirma. Si lo hubiera dicho, “yo tendría que apechugar, como decimos coloquialmente, y en un momento dado, es cierto, lo dije, pero no lo he dicho”, insistió.

Exhortó a la diputada Verónica Hernández “tenga el valor para reconocer que se ha equivocado y se tomaron decisiones pasando por encima de la legalidad y la legitimidad”, cuando decidió cerrar la Legislatura.

El diputado Hugo Cabrea también externó su desacuerdo cuando la diputada señala “esto no es nada personal”, toda vez que eso denota una gran soberbia de su parte, decir que le tiene sin cuidado un correligionario, más aún cuando ella fue presidenta de la Legislatura. “No me parece que sea lo más adecuado en alguien que tuvo una responsabilidad de uno de los tres órganos del Estado”.

Con respecto a que hay apertura de parte de la diputada y tan es así que cuando el diputado Hugo Cabrera entregó un oficio para solicitar que no se cerrara el Congreso, ella le dijo por qué no había hablado con ella, el legislador del PRI comentó “sí, yo no tenía ningún interés de hablar con ella, solamente fui a entregar un documento que no iba a resolverme en el momento; el tema no es solo de la Mesa, sino la extralimitación que se había tenido para ir cerrando los accesos” y evitar que pudieran sesionar.

Manifestó que desde el primer acuerdo que se tuvo para el cierre de la Legislatura se contravino lo señalado por las autoridades federales en materia de salud, que son las que dictan las políticas al respecto, y sin embargo la diputada las interpretó muy a su modo. Y como los acuerdos fueron tomados al margen del Pleno, “yo no tenía nada que hablar con ella, no puedo decir que es mi amiga o que me interesaba socializar con ella”.

Por último, dijo que siempre ha sido solidario con la causa de las mujeres, como legislador en esta LIX Legislatura firmó siete u ocho Iniciativas como promovente y otras acompañando a diputadas, incluso de un partido diferente al suyo. Y como diputado federal también presentó iniciativas en favor de las mujeres.