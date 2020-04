En temporada de calor se deben aplicar medidas preventivas

*Para evitar diarrea, deshidratación y golpe de calor.

Noticias

En la Jornada Nacional de Sana Distancia, y como parte del Programa Temporada de Calor, la Secretaría de Salud de Querétaro exhorta a la población a quedarse en casa, si no es necesario salir.

La dependencia recordó que estamos ante una contingencia en la que es necesario aplicar las medidas preventivas para evitar enfermedades diarreicas, golpes de calor, deshidratación y COVID-19.

Ante el incremento de la temperatura entre los meses de marzo y octubre se deben reforzar las medidas de proteccion, así como las medidas de higiene, manejo, preparación y consumo de alimentos.

Para evitar deshidratación y golpe de calor se sugiere: tomar al menos dos litros de agua embotellada, hervida o desinfectada al día, para mantenerse hidratado.

Al estar en casa, evitar la exposición al sol por periodos prolongados, especialmente de 11 a 15 horas, que es cuando la temperatura alcanza los niveles más altos.

Permanecer en casa en lugares frescos, a la sombra y bien ventilados. Lavar las manos de forma frecuente con agua y jabón antes de comer, servir y preparar alimentos, y después de ir al baño.

Para evitar enfermedades diarreicas, es necesario lavar correctamente las manos con agua y jabón antes de preparar los alimentos. Desinfectar con cloro todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos. Lavar con agua y jabón las verduras, frutas y legumbres, después desinfectarlas con cloro o plata coloidal. Cocinar carnes, pollo, huevo y pescado hasta que estén bien cocidos. En el caso de la carne de res, cerdo y el pollo, cocinar hasta que la parte interior no se vea rosada.

Para contar con agua segura para la preparación de los alimentos, así como para beberla, se puede desinfectar de diferentes maneras: hervir el agua durante cinco minutos a partir del primer hervor. Usando dos gotas de cloro por cada litro de agua; con una gota de plata coloidal por cada dos litros de agua o bien, seguir las instrucciones del envase. Para la desinfección con cloro o plata coloidal utiliza recipientes de plástico o vidrio, consérvalos tapados y deja reposar el agua durante 30 minutos antes de su uso.

Es importante no dejar alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de dos horas, conservarlos en refrigeración, utilizando recipientes limpios y tapados. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente, hacerlo por refrigeración, por cocción, por exposición a microondas o bien, a baño maría. Los alimentos que se descongelen no deben volverse a congelar.

Ante la presencia de síntomas de enfermedad diarreica, se debe acudir a la unidad de salud e hidratarse para reponer los líquidos y electrolitos perdidos durante las evacuaciones. Los sobres Vida Suero Oral ayudan a rehidratar el cuerpo en forma inmediata cuando se tiene diarrea o vómito.

Las acciones fundamentales para prevenir la enfermedad COVID-19 son: lavado de manos, forma correcta de estornudar y toser, evitar tocarse la cara; si no es necesario salir, quedarse en casa, mantener la distancia física adecuada, y quienes presenten síntomas, deben quedarse en casa y llamar al call center 442 1015205 para recibir orientación médica y psicológica.