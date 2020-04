Enfermera de Sonora denuncia discriminación en Uber

Notimex

Navojoa, Son.- Una enfermera, de una clínica de Navojoa, denunció haber sufrido discriminación de parte de un chofer de la empresa Uber, quien se negó a trasladarla por ser trabajadora del sector salud.

Paulina, la enfermera sonorense, expuso, a través de una transmisión en sus redes sociales, que al salir de la clínica del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), solicitó un viaje por medio de la aplicación en teléfonos inteligentes, cuyo chofer le negó el servicio.

“Me vieron salir de la clínica con el cubre-bocas puesto, y el vato me canceló el viaje porque dijo que no se quería arriesgar, que era un foco de infección, o sea, un vato de Uber me canceló un viaje por miedo”, dijo.

La denunciante destacó que los trabajadores del sector salud llevan a cabo una labor sumamente importante durante la crisis sanitaria, lamentando los señalamientos de que son objeto por el giro de su oficio.

“Trabajo en el sector salud y me siento discriminada, no sean así, no todos tenemos como transportarnos, estamos haciendo lo que podemos para contener esto, pero realmente no me lo creo”, apuntó.

Precisó que a la fecha el municipio de Navojoa registra cuatro casos positivos a COVID-19, ninguno de ellos atendido en la clínica donde labora.

“Solamente tenemos cuatro contagiados hasta ahora, ni uno de ellos por el instituto, pero no puedo creer esto, estoy temblando del coraje, me siento discriminada”, externó.

De acuerdo con estimaciones del Colegio Sonorense de Enfermeras, al menos cuatro trabajadores de la salud, denuncian a diario actos de discriminación relacionados con la pandemia.