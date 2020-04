NY registra su menor cifra de muertos por pandemia en 10 días

Notimex

Washington.- El estado de Nueva York, epicentro de la pandemia, registró 606 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, lo cual eleva la cifra total a 12 mil 192, informó este jueves el gobernador, Andrew Cuomo.

La cantidad de fallecimientos en el último día es la más baja registrada en diez días, aunque se han suscitado repuntes en días anteriores. También es mucho más baja que las 752 registradas de martes a miércoles.

Sin embargo, medios locales como The New York Times insisten en que el conteo de fallecimientos no incluye a tres mil 700 personas que han muerto en la ciudad de Nueva York sin hacerse la prueba de COVID-19 y ahora se presume que murieron por esta causa.

De acuerdo con las cifras de autoridades de salud, hay 214 mil 832 casos de COVID-19 en el estado de Nueva York, de los cuales 118 mil 302 se concentran en la ciudad del mismo nombre. La Gran Manzana registra 10 mil 899 muertes.

Cuomo anunció este jueves que el cierre en el estado durará al menos hasta el 15 de mayo, llamó a la población a prepararse para una “nueva normalidad” y presentó una guía para la reapertura de las actividades económicas durante los próximos dos meses.

El gobernador advirtió que se vive un momento de transformación de la sociedad y en su guía incluyó que las empresas comiencen a considerar cómo “reimaginar” los sitios de trabajo para emplear más recurrir al teletrabajo y mantener un distanciamiento social sostenido.

De acuerdo con el plan, las empresas más esenciales con bajo riesgo de infección serán priorizadas para la reapertura, aunque el gobernador no indicó una fecha específica. Las industrias menos esenciales, con alto riesgo de infección, serán “la última prioridad”.

Cuomo, quien trabaja con otros gobernadores de estados del noroeste para planear una estrategia coordinada para la reapertura económica, dijo que reactivar el estado demasiado rápido hará que la tasa de infección aumente.