No regresarán material de protección a la Federación

Gobierno del Estado decidió no reintegrar a la federación el material de protección para personal de salud que recibió en días pasados, informó la directora de Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón.

“La decisión sería no reintegrarlos, sino que los gorros y las batas que no son equipamiento adecuado, se otorgaría al personal que no está en atención a personal que no está en atención a personal con enfermedades respiratorias”.

Detalló que los Gorros son muy delgados, entonces pudieran utilizarse como guarda pelo en áreas de cocina.

“Los gorros son muy delgaditos, pero se pudieran utilizar como guardapelo, por ejemplo con las personas de cocina. Ustedes lo ven, por ejemplo, los restaurantes nada más traen una malla, entonces, estos gorros pudieran utilizarlos como guardapelo”

Los cubrebocas y guantes son muy similares, los revisaron y pueden funcionar perfectamente para odontólogos o consultas diarias.

“Lo que les decía, lo único que identificamos que no es material que pudiera ser de utilidad son las batas”

En el caso de los cubrebocas N95 pudiera ser utilizados por personal no destinado a atender el Covid-19 es de la misma marca que ellos han adquirido.

Bioética

Sobre la medida polémica adoptaba en la guía de bioética difundida por la federación, en la cual se marca que se debe priorizar a los pacientes jóvenes por encima de los adultos mayores en el tema del Covid-19, indicó que está va a ser revisada de nueva cuenta.

“Se va nuevamente a revisar y a subir con el Consejo Nacional y una vez recapitulado y ajustado algunos puntos, se pueda nuevamente compartir a los estados y en sentido esperaremos que nos llegue nuevamente”.