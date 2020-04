Reportaje de TV Azteca coincide con denuncias de empleados por contagios

Notimex

México.- El reportaje de TV Azteca, en voz de Javier Alatorre, restando credibilidad a las cifras de contagiados por COVID-19 del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y los exhortos del comunicador para desobedecer las medidas sanitarias, coinciden con denuncias en redes sociales de supuestos brotes de coronavirus entre los empleados de Grupo Salinas.

El viernes, familiares de empleados que trabajan en los corporativos de Elektra y Banco Azteca -pertenecientes a Grupo Salinas, cuyo dueño es Ricardo Salinas Pliego, al igual que de TV Azteca-, manifestaron su preocupación, al señalar: “la situación está terrible”, y comentaron que en la Torre 2 piso 6, un trabajador resultó positivo de COVID-19, por lo que les notificaron a los empleados del área para que estuvieran atentos a los síntomas.

En el mensaje, el trabajador comenta que a la hora de la comida enviaron a sanitizar a una persona de traje blanco, mientras que un policía grababa todo y a todos.

“Nos pidieron que nos fuéramos e, incluso, de otras áreas también los estaban mandando a sus casas a trabajar, porque llevaban sus cosas”, expresa.

El empleado narra que se acercó al policía para preguntarle porque hacían eso y cuál era el protocolo para sanitizar, y respondió que “Grupo Salinas no tiene un protocolo para esto, esto lo tiene que hacer el área de Bienestar y no lo han hecho”.

El empleado dice: “esto no me lo contaron, yo lo vi y estoy asustado”, y muestra unas fotos como testimonio.

“Definitivamente es una empresa que no nos ve como humanos, sólo como generadores de dinero”, lamenta.

“Después de enterarnos del fallecimiento de César Álvarez, de Torre GS (sic), veo las caras de mis compañeros asustados y con justa razón; me contaron que era joven de 33 años y no pertenecía a ningún grupo de riesgo, que nunca se hizo la prueba de COVID-19, pero que luego dijeron que tal vez era pulmonía atípica, así como los casos que el gobierno no contabiliza de COVID-19”, expone el empleado.

Las denuncias también señalan el caso de una mujer de la Torre 3 que se sintió mal, cuyo esposo está confirmado de COVID-19. “Su jefa, una directora de mando, la envió a su casa para aislamiento, pero cuando el director general se enteró, además de regañar a la directora, hizo que la empleada regresara a trabajar… aquí se encuentra con síntomas, trabajando”, expresan.