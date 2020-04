Se equivocó Javier Alatorre en pedir desacatar a López-Gatell: AMLO

Notimex

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los comentarios que realizó Javier Alatorre sobre la labor del subsecretario de Promoción y Prevención de la salud, Hugo López-Gatell, fueron erróneos, sin embargo, llamó a no lincharlo políticamente.

En la emisión nocturna de este viernes del programa Hechos, Javier Alatorre pidió a la población no hacer caso de las recomendaciones de la autoridad sanitaria para evitar la propagación del coronavirus, y señaló que López-Gatell ha dado cifras erróneas sobre el número de contagios y la letalidad de la cepa.

En un mensaje emitido en su cuenta de Twitter (@lopezobrador_) el mandatario federal aseguró que el presentador de noticias de TV Azteca es una buena persona y que hizo uso de su derecho a la libertad de expresión, aunque su mensaje haya sido con una actitud poco pensada y dañina para la colectividad.

“Creo que se equivocó mi amigo Javier a la Torre anoche que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell, creo que fue una actitud no bien pensada porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error como los cometemos todos y además hizo uso de su libertad y cada uno puede expresarse, no debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Empero, en su carácter de Presidente de la República, López Obrador llamó a los mexicanos a seguir las recomendaciones e informes que día con día rinde el doctor Hugo López-Gatell desde Palacio Nacional sobre la epidemia de COVID-19.

“Pero si aclarar que no está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López, es una autoridad que nos representa, a mí me representa, yo me siento representado por él, mi familia y además considero que todos los mexicanos debemos de hacerles caso a los especialistas”, sostuvo.