Hospital General tiene insumos para 12 semanas

Por Diego A. Rivera

Noticias

El Hospital General de Querétaro cuenta con suficientes insumos para enfrentar la pandemia del Covid-19 por las próximas 12 semanas, informó el director del nosocomio, Felipe Núñez Kaufmann.

“Hoy, gracias a las gestiones del secretario de Salud y del Gobernador, Querétaro cuenta con insumos necesarios para atender la pandemia en las siguientes 12 semanas en un escenario grave, crítico”.

Sin embargo, recordó que el objetivo principal es que se equivoquen en sus pronósticos sobre el pico más alto de la contingencia, para que no haya muchos pacientes hospitalizados al mismo tiempo y para que haya tiempo suficiente de salvar vidas.

Indicó que, principalmente, los insumos de protección se destinaron, “primero, para proteger al personal de salud, el personal de salud es lo más importante, son la primera línea de acción contra el Covid”.

“Nosotros, la autoridad, junto con el sindicato, hemos trabajado de la mano para que el personal de salud que atiende esos pacientes, cuenten con el insumo suficiente y de calidad para poderlos atender”.

Por su parte, la administradora del hospital, Vanesa Ojeda Mata, coincidió en señalar que hay insumos, “pero si al final del día la gente no nos ayuda quedándose en casa, para que esto no siga creciendo, no va a haber insumo que nos alcance”.

“Hoy tenemos insumos, todos en este hospital tenemos insumos para atender a cada una de las personas que llegan, pero si no nos ayudan, al final del día, es una realidad ¿Qué hacemos con tantísimos pacientes?”.

Por eso reiteró que lo único que le piden a la población es que “se queden en casa, que nos ayuden con esa parte; porque estar de este lado es difícil y es difícil en todos los aspectos, pero aún y con todo eso, todos estamos comprometidos con nuestro trabajo”.