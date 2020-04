Comunidad médica utiliza “Waka Waka”, para sus videos ante COVID-19

Notimex

México.– La comunidad médica, alrededor del mundo, utiliza el tema de Shakira Waka Waka (This Time for Africa), como tema para la realización de sus videos a través de una plataforma de entretenimiento, en los que se muestran bailando y haciendo sincronización de labios con la pista, al ritmo de las primeras estrofas del que fue el himno oficial para la copa mundial de fútbol del 2010, en Sudáfrica.

Fue Shakira, intérprete del tema, quien en sus redes sociales compartió el video de 15 segundos en el que paramédicos, enfermeras, oficiales y otros miembros que hacen frente a la pandemia por COVID-19, se muestran desde sus hogares o directamente de los hospitales, y graban videos para la aplicación TikTok, al ritmo del Waka Waka.

Al respecto, la nacida en Barranquilla, Colombia, expresó: “Estos videos son increíbles y me siento tan honrada de que esta canción mía, ahora es suya, puede ser tan positiva en tiempos tan difíciles. ¡Gracias héroes de primera línea por todo lo que estás haciendo!”.

Aunque existen dos grabaciones de Waka Waka (This Time for Africa), el fragmento utilizado para realización de los videos, es el de la versión en inglés, que interpretado al español sostiene: “Eres un buen soldado, eligiendo tus batallas. Ponte de pie, quítate el polvo y vuelve a la silla de montar. Estás en primera línea, todos te están mirando. Sabes que es serio que nos estamos acercando, esto no se ha terminado”.

En las últimas semanas, diversas canciones se han convertido en himnos y mensajes de apoyo y esperanza ante la pandemia por COVID-19, como Resistiré, interpretado originalmente por el grupo español Dúo Dinámico en 1988 y que fue retomado por artistas en España, donde fue cantando en los balcones por sus habitantes, y en México, donde aparecen figuras como Lila Downs, Ximena Sariñana y Belinda.