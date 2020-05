“Discriminación, el principal problema de los adultos mayores en México”

Por Gerardo Avendaño/Notimex

México.- La discriminación es el principal problema que enfrentan las personas mayores en el país, tanto en el ámbito familiar y social donde son relegadas, como en lo económico y laboral donde se encuentran desprotegidas.

Así lo expuso la directora general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), Elsa Julita Veites Arévalo, en entrevista con Notimex.

“El mayor problema que tenemos es la discriminación, a las personas mayores los jóvenes los ven como si ya tuvieran que retirarse, como si no hubiera posibilidad de seguir haciendo una vida social al igual que ellos”, aseveró.

Comentó que durante el confinamiento como medida para mitigar la propagación de COVID-19, los adultos mayores enfrentan un reto de convivencia con las familias.

“Muchas de las personas que estaban trabajando se han tenido que quedar en sus domicilios y eso si crea algunas fricciones al interior de las familias, pues muchas veces las generaciones más jóvenes no tienen tanta paciencia con las personas mayores”, enfatizó.

La funcionaria explicó que se considera a una persona como adulto mayor después de los 60 años, sin embargo, es después de los 75 años cuando comienza una disminución en las capacidades físicas de los individuos.

En México hay alrededor de 15.4 millones de personas de 60 años o más, de los cuales 1.7 millones viven solas.

Estimaciones de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 indican que el porcentaje de las personas mayores que viven solas y son económicamente activas es de 41.4 por ciento. De éstas, 54.1 por ciento son hombres y 45.9 son mujeres.

En este sentido Veites Arévalo destacó que el INAPAM trabaja en campañas de concientización para visibilizar que los adultos mayores continúan siendo productivos.

Cabe señalar que este grupo poblacional tiene el derecho de acceder a una actividad económica que les proporcione un ingreso propio y que les permita cubrir sus necesidades, ser autosuficientes y tomar decisiones propias.

El artículo 5 Fracción V de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM) establece que deben tener “igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH) 2018 las personas adultas mayores que viven solas gastan trimestralmente cinco mil 209 pesos en alimentos y 112 pesos en medicinas.

En cuanto a sus condiciones laborales, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indica que, para el segundo trimestre de 2019, el 21.7 por ciento de los adultos mayores que viven solos y están ocupados no reciben prestaciones; sólo el 15.7 por ciento recibe aguinaldo y el 13.4 por ciento tiene vacaciones con goce de sueldo.

La ENADID 2018 ubica como la principal fuente de ingreso de las personas de edad que viven solas la jubilación o pensión (36.7 por ciento); le siguen algún programa de gobierno (36.6 por ciento) y por su trabajo (34.4 por ciento).

Al respecto la directora del INAPAM detalló que el prepararse para la vejez es uno de los principales retos que enfrenta el país actualmente.

“El principal reto desde nuestro punto de vista es el de las pensiones, la economía actual pasa por un momento muy difícil, en los últimos 30 años se abandonó todo lo que es el estado de bienestar, los jóvenes han estado trabajando en condiciones muy difíciles.

“Las afores no es una alternativa, hay otros que ni a afores llegan, tiene que trabajar por su cuenta, no tienen seguridad social, todas estas personas cuando lleguen a viejos van a llegar en condiciones difíciles porque no van a tener una pensión que por mínima que sea es algo que apoya y de lo que se puede seguir viviendo”, expresó Veites Arévalo.

Por ello, destacó los programas sociales del gobierno federal que entregan pensiones a adultos de 68 años en adelante, pero aseguró que se deben buscar alternativas para la población de entre 60 y 67 años, sobre todo quienes no tienen empleo.

“Es necesario que se empiece a trabajar en una concepción diferente de lo que son las pensiones, yo creo que lo de las afores ha sido un fracaso a nivel mundial, tenemos que retomar el antiguo concepto de lo que es la pensión”, comentó.

Veites Arévalo resaltó el trabajo del INAPAM la cual es una institución del gobierno federal rectora de la política nacional a favor de las personas adultas mayores. Su labor consiste en procurar el desarrollo humano integral de este sector.

Aunque aseguró, que su trabajo no sólo se centra en los adultos mayores, pues también buscan trabajar con los jóvenes para que no le tengan miedo a la vejez y que se preparen para llevar esta etapa de la vida con dignidad y en las mejores condiciones.

“Queremos trabajar con la población joven para que se vayan preparando hacia una vejez más saludable, más activa, más digna”, expresó.

Entre las acciones que impulsa el INAPAM está el promover los derechos de las personas adultas mayores con el propósito de garantizar su calidad de vida en materia de salud, alimentación, empleo, vivienda, bienestar emocional y seguridad social.

Uno de sus principales programas es el afiliar y entregar credenciales para los adultos mayores, que les permitan contar con descuentos en servicios de salud, alimentación, transporte, vestido, hogar, recreación y cultura.

Debido a lo anterior, cuentan con convenios de colaboración con empresas e instituciones públicas y privadas a fin de mantener e incrementar los beneficios de las personas afiliadas.

“(La tarjeta) es muy solicitada los primeros meses de cada año porque con ella se les otorga descuento en predial y agua”, compartió Veites Arévalo.

Para obtener la tarjeta se tiene que ir a un módulo del INAPAM y presentar identificación oficial, comprobante de domicilio y dos fotografías. No obstante, debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 la expedición de tarjetas se encuentra suspendida.