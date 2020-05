“Nos va a superar”; pide médico de Poza Rica no subestimar pandemia

Notimex

Poza Rica, Ver.- Un médico del Hospital No. 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Poza Rica, Veracruz, pidió a la ciudadanía acatar las medidas de confinamiento, porque la pandemia “nos va a superar”.

En un video que ya se volvió viral en redes sociales, Saúl Cadenas, pediatra del nosocomio, afirmó que la indiferencia de la ciudadanía ante el COVID-19 terminará por afectar al personal médico y el hospital.

“La semana pasada había seis pacientes con COVID, esta semana hay siete pacientes abajo, uno intubado, y ocho pacientes arriba. Y el día de ayer hubo gente en las pizzerias, y hubo quien sabe cuanta gente en la calle, y en 15 días este hospital no se va a dar abasto.

“Tenemos que empezar a creer que esto nos va a superar, la semana que venga, ya no van a ser 15 (pacientes), van a ser 30”, indicó en su mensaje.

El médico afirmó que el hospital ya preparó la estrategia para atender los casos de COVID-19, en las cuales se incluyen a médicos de todas las especialidades, y que cuentan con equipo suficiente para hacer frente a la pandemia.

“Estamos llegando a un punto donde no importa que hayas estudiado, nos vamos a llenar, se está llenando el hospital y cualquier médico, no importa la especialidad que sea, va a tener que atender COVID”, relató.

Reiteró que la ciudadanía no debe salir de su casa si no es necesario, para evitar la propagación del virus, y que no subestimen la pandemia.