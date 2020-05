Pau Gasol descarta retirarse en el futuro inmediato de las duelas

Notimex

Barcelona, Esp.- El basquetbolista español, Pau Gasol advirtió que no tiene planeado retirarse pronto, para lo cual se sometió en dos ocasiones a operaciones para poder extender su carrera en las duelas.

“Me he puesto dos veces en el quirófano para poder darme la oportunidad de seguir jugando al baloncesto; aunque, por un lado, me puede dar un poquito más de margen para recuperar el pie, pero por otro aumenta mi tiempo de inactividad y no competición y todo eso no juega a mi favor”, comentó para un canal de televisión español.

Finalmente, el ex jugador de Lakers de Los Ángeles exhortó a la población a que dejen sus diferencias de lado y se solidaricen para terminar en menos tiempo con el confinamiento que ha provocado el COVID-19.

“Todo el mundo tiene que trabajar por una solución común. No es el momento de las críticas y la tensión, sé que a veces son inevitables y muy humanas, pero ahora hay que ser constructivos”, sentenció.