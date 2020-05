¿Qué significa ser joven en el 2020?

Vivimos en un mundo donde ser el futuro es nuestro derecho pero ser el presente es un privilegio que no todos tienen. Como la juventud de este planeta, contamos con recursos y herramientas que generaciones anteriores no tuvieron durante su adolescencia o infancia. Nuestra educación y la forma en la que vemos al mundo es diferente, abriendo caminos y oportunidades. Nuestro alcance a lo que pasa en el mundo está más cerca que nunca, y la ventana a la información, cabe en la palma de nuestra mano.

Ser joven en el 2020, significa entender que ser joven no es una desventaja, significa darse cuenta de las oportunidades que existen a nuestro alrededor y no dejarlas ir. Ser joven es escuchar y preguntar, sin tener miedo de compartir o participar.

Cómo juventud, nos ha tocado recibir conflictos políticos, ecológicos y económicos. Conflictos que forman parte de las decisiones de generaciones pasadas que ahora se convierten en responsabilidad nuestra.

Somos una generación que no tiene miedo de salir a buscar lo que quiere, porque entendemos que para cumplir una meta, tenemos que idear y emprender. Es posible que generaciones anteriores no nos entiendan, que crean que nuestra forma de ver la vida es poco tradicional y diferente a la suya. Pero eso no significa que estemos mal. Significa que los tiempos están cambiando y que el mundo no se queda quieto.

Así que cuando te pregunten ¿Como es la juventud en el 2020? Simplemente puedes contestar lo siguiente: La juventud, es una parte de la población que tiene entre 10 y 24 años de edad, que no se quede callada ni quieta. Una parte de la población que sabe cómo conseguir lo que busca sin la necesidad de que alguien se lo diga. La juventud, toma la decisión de ser parte de la solución y no del problema. Es un grupo de personas que no espera su momento, porque saben que está en sus manos crearlo.