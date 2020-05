Alan Ramírez se integra a CoCo Salón y nos da unos tips para cuidar nuestro cabello en cuarentena.

Por: Adriana Gasca L.

Nuestros estilistas, sin duda, se sorprenderán con el desastre en nuestro cabello luego de la cuarentena. Por lo menos eso nos dice Alan Ramírez, ¡el nuevo y tan esperado miembro de CoCo Salón! Quien integrará su técnica y su equipo profesional para embellecer a todas las queretanas logrando una mancuerna con la experiencia empresarial de Pamela Borja y Mónica Ochoa, la cual que seguramente será un boom.

Por eso, hay que intentar calmar nuestra ansiedad durante esta cuarentena y no maltratar demasiado nuestro cabello. Es un hecho que con el encierro y el tiempo libre se incrementan los índices de ansiedad y depresión. Ver que nuestro cabello no se ve igual que de costumbre, seguramente provoca aún más ansiedad. Sin embargo, en nuestro afán de mantenernos bellas, muchas veces cometemos atrocidades involuntarias con nuestro cabello. Por ejemplo, “los tintes de cajita son un peligro: nos resecan mucho más las puntas”, comentan. ¡Ya ni se diga cortarnos el cabello con nuestra propia mano! (Yo misma me he visto tentada a hacerlo)

Por lo pronto, para prevenir estos tan inoportunos desastres, CoCo Salón y Alan nos recomiendan esperar a que abran sus puertas. ¡Ya comienzan a agendar para el 1 de junio! “Si de plano es urgente, y no pueden esperar, llámennos y mandaremos un estilista a su domicilio”, dijo Pamela Borja, dueña de CoCo Salón y colaboradora de Alan. Así, nos dejan sus redes sociales para contactarlos:

Mientras esperamos a que abran de nuevo sus puertas, también nos comparten algunos trucos para cuidar nuestro cabello desde el hogar. Y así, ya no usemos los tintes de cajita ni nos arriesguemos a tusar nuestra abundante cabellera. Mejor hay que cuidarlo adecuadamente… ¡Con los productos que todos tenemos al alcance!

Evita las puntas abiertas lavando tu cabello con agua fría

Uno de los mayores errores que cometemos, según Alan, es lavarnos el cabello con agua caliente. Por irónico que parezca, esto deshidrata nuestro cabello generando grietas muy difíciles de reparar y abriendo las puntas. Por eso, aprovecha esta temporada de calor y lávate el cabello con agua fría o fresca para proteger tu cabello.

Repara la resequedad con miel

Si ya tienes resequedad en el cabello, lo mejor para repararlo es aplicar miel. Solamente tendrás que lavarlo con shampoohidratante y luego agrega una capa de miel orgánica; sin azúcares adicionales. La dejas actuar por dos horas, enjuagas y ¡listo!

La sábila como comodín

Para Alan, uno de sus comodines preferidos es la sábila natural. Untar un poco por la noche en el cabello y notarás grandes beneficios para mantenerlo saludable.

Comer bien para prevenir las canas

Si lo que te urge es un tratamiento para las canas que comienzan a surgir durante el encierro, lo mejor será comer más betabel y zanahorias. Esto debido a que generan pigmentos naturales que impedirán, te crezcan más canas en este periodo.

Pero, sobre todo, ¡No se corten el cabello solos!

“Hemos visto cada desastre…” Afirma Alan. “Los cortes de cabello pueden esperar de 2 a 3 meses”, confirma con seguridad. Después de todo, la filosofía de CoCo Salón, está en satisfacer a la clientela sin forzarla a someterse a tratamientos innecesarios. Además de realizar un diagnóstico personalizado y oportuno.

Es así como también nos compartieron algunas de las tendencias que marcarán este 2020, después de cuarentena:

Las rubias arrasan de nuevo

Una de las especialidades de Alan en CoCo Salón será el color. Por eso, nos informa que el cabello rubio será tendencia. Pero con las técnicas implementadas en CoCo Salón, te ahorrarás muchos inconvenientes de tratamientos invasivos que se realizan en otros lados.

“Se viene el cabello corto”

Nuevamente será tendencia el corte estilo Bob, pero con algunas variantes. En el 2019 ya lo veíamos más corto en la parte de la nuca, para alargarse por debajo de las mejillas. Ahora, en 2020, este corte se combinará con capas para darle más movilidad.

Las tendencias para hombre serán más flexibles

Para los hombres, las tendencias para el 2020 serán un poco más flexibles. Podrán adecuarse a lo que más les guste; siempre que queden en cortes medianos. Aunque claro, deberá mantenerse en buen estado y, por eso, los tratamientos capilares de Botox, nano-plastía y queratina son indispensables. ¡Además, de que en CoCo Salón también se tiene asesoría de imagen para hombres!

“Esperamos que cuando todo esto acabe A partir del primero de juniopodamos tener nuestras puertas abiertas para recibirlas”, expresa Pamela. Aunque, ¡no olvides que puedes pedir cortes de cabello urgentes a domicilio!