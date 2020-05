COVID-19, una de las pruebas más fuertes en la vida de Jorge Azair

Notimex

México.- Aislado en casa tras su positivo por COVID-19, el entrenador nacional de voleibol de sala, Jorge Azair, dijo que aún tiene metas por cumplir y señaló que tener la enfermedad es angustiante.

Luego de recibir el alta médica el 7 de mayo pasado, Azair comentó que las ocho noches en terapia intensiva han sido las más complicadas de su vida. “Fueron duras porque te generan ansiedad al estar postrado en una cama y no poder moverte”.

Detalló que el posible contagio pudo haber sido en el aeropuerto, ya que tuvo que viajar a la Ciudad de México para cuidar a su madre, que había sido sometida a una intervención quirúrgica.

“Utilicé cubre-bocas, gel y lentes protectores, pero aun así, sucedió el contagio en el aeropuerto. Desconozco si fue en el de Monterrey o Ciudad de México. Comencé a tener fiebre y dolor principalmente en la espalda por lo que me hicieron dos pruebas, la primera resultó negativa, pero la segunda dio positivo”, comentó.

Sin embargo, su fortaleza y motivación por seguir en su deporte, además, del apoyo de su familia, fueron la base para salir avante de la enfermedad.

“Los deportistas estamos acostumbrados a la competencia y en este caso enfrento una contra mí mismo. Siempre he dicho que hasta donde tope mi vida quiero hacerlo bien porque me quedan muchas metas por cumplir”, expresó.

Azair tiene otro reto por cumplir, ya que además de buscar la calificación del equipo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 (2021), debe someterse a una intervención quirúrgica relacionado con el linfoma de Hodgkin que padece.

“Una vez que culmine con mi cuarentena tendré una cita médica para que me programen un trasplante autólogo que combata el cáncer. Me he preparado para ese reto física y mentalmente”, advirtió.

En el ámbito deportivo el entrenador aún mantiene la esperanza de llevar el equipo de voleibol varonil a su segunda cita olímpica, ya que hay motivos para seguir y cumplir con los sueños que se crean cuando se está en el deporte.

Luego de la vivencia en el hospital, Azair pidió tomarse en serio la pandemia, ya que padecer COVID-19 ha sido una de las pruebas más fuertes de su vida, la cual jamás desea repetir.