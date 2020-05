LIX Legislatura reconoce labor del personal de Salud

* En esta sesión plenaria, realizada con las medidas correspondientes de sana distancia.

En Sesión de Pleno de la LIX Legislatura de Querétaro, los legisladores reconocieron con un minuto de aplausos, la honorable e importante labor que realiza el personal de salud en la entidad para la atención del COVID-19: médicos, enfermeras, cuerpos de auxilio, camilleros y empleados administrativos hospitalarios comprometidos con la situación que se está viviendo en la entidad, el país y a nivel global.

En esta sesión plenaria, realizada con las medidas correspondientes de sana distancia, uso permanente de cubrebocas y la constante sanitización del recinto legislativo ante la pandemia del COVID-19, los legisladores locales abordaron diversos dictámenes en materias constitucional y electoral, así como referentes a jubilaciones y pensiones de trabajadores al servicio de los Poderes del Estado.

Primeramente, erigido este Congreso en Constituyente Permanente local, fue aprobado en lo general el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, relativo a diversas iniciativas: La Iniciativa de reforma a la Constitución Política, la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, así como a la Ley de Responsabilidades Administrativas, todas de Querétaro, propuesta por el Tribunal Electoral del Estado; así como la Iniciativa de Ley que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución local, relativa a los derechos Político-Electorales de Pueblos y Comunidades Indígenas; la Iniciativa de Ley que reforma la Constitución queretana; la Iniciativa de reforma a la Constitución, Ley Electoral, Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral, Ley Orgánica Municipal y Ley Orgánica del Tribunal Electoral, todas de Querétaro, propuesta por el Tribunal Electoral estatal; la Iniciativa que reforma la Constitución local y la Ley Electoral del Estado para reducir el financiamiento público estatal a los partidos políticos; y la Iniciativa de Ley que reforma el artículo 7 de la Constitución del Estado y reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Electoral de Querétaro.

Estas reformas fueron aprobadas por los diputados, con el propósito de identificar y atender vacíos y lagunas legales, así como corregir las insuficiencias o deficiencias de las disposiciones normativas electorales, para evitar potenciales conflictos en la materia ante la exigencia de mayor democratización por parte de una sociedad cada vez más participativa e informada, así como con el objeto de generar las mejores condiciones para que las personas indígenas ejerzan sus derechos político electorales y que sea posible el voto de los ciudadanos residentes en el extranjero para la elección de la Gubernatura del Estado.

En la discusión en lo particular del dictamen, la diputada Elsa Méndez presentó una reserva al mismo, proponiendo sustituir el término ‘paridad de género’ por paridad entre hombres y mujeres, no obstante al someterla a votación, no alcanzó los 17 votos a favor requeridos de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Posteriormente, el Pleno de la Legislatura, erigida en Constituyente Permanente Federal, aprobó por unanimidad el Dictamen Presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales referente a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, al compartir los motivos que impulsaron a la Cámara de Senadores a aprobar la Minuta Proyecto de Decreto objeto de este voto.

Los legisladores consideran que es necesario establecer en el cuerpo constitucional la obligatoriedad para el Estado de respetar y reconocer el derecho a recibir una pensión no contributiva para los adultos mayores, pues no existe una disposición expresa que reconozca tales derechos. Observan que los adultos mayores por cuestiones de edad y de su general estado de vulnerabilidad, requieren de una protección reforzada por parte del Estado en el resguardo de sus intereses y derechos, frente a cualquier acto que los violente o transgreda.

“Basándose en el notorio aumento de las personas adultas mayores desde la perspectiva demográfica del país, así como el hecho de que una gran parte de ellos no tienen acceso a un sistema de seguridad social integral, resulta necesario que el Estado les otorgue esta prestación con el fin de aliviar la pobreza en la que se encuentran”, señala el dictamen aprobado.

Por otra parte, fueron aprobados los Dictámenes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con relación a las Solicitudes de jubilación a favor de los CC. Bernardo Hernández Hernández, América Nohemí Pacheco Paz, Guadalupe Hernández Robles, Ma. Ofelia Pérez Luna, Leticia Luna Hernández, Mirel Franco Romano, María Guadalupe Aguirre Piñuela, Manuel Jiménez Becerra, Ma. Cruz Flores Castañón, Ma. Patricia Ferrusca Perales, Leticia Yáñez Mendoza, Ma. Dolores Susana Córdova Romero, Cristina Reséndiz Altamirano, José Esteban Parra Galván, Fernando Bravo Salazar, Luis Alfonso Reséndiz Sánchez, Camilo Arreola Luna, Pedro Cruz Servín, Ma. de Lourdes Cisneros Septién, Nancy Sandra Beltrán Servín, Oralia Camacho Sánchez, Isaías Ugalde Almaraz, Ma. Elisa Hernández Ruíz, Pascual Cruz Salvador, Teresita Mejía Mancilla, Ma. Adriana Rangel Suárez y Ma. Patricia García Arellano, emitidos en cumplimiento de ejecutoria de amparo.

Asimismo, fue aprobado en sentido de rechazo el Dictamen presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, referente a la Solicitud de jubilación a favor de la C. José Filiberto Cornejo Cornejo, emitido en cumplimiento de ejecutoria de amparo. Los legisladores consideran que no es viable la solicitud, al no cumplir el trabajador con los requisitos exigidos por la Ley de los Trabajadores del Estado de Querétaro para otorgarle el derecho a la jubilación.

Dentro de los asuntos generales, hicieron uso de la voz en torno a diversos temas, los diputados: Beatriz Marmolejo, con relación al tema de paridad total y violencia política hacia las mujeres; Elsa Méndez, referente al Día Internacional de la Familia; Miguel Ángel Torres, con un reconocimiento a la labor docente; Laura Polo, respecto a cifras de contagio por Covid-19 y la necesidad de reforzar estrategias para que la ciudadanía atienda las medidas sanitarias; Abigail Arredondo, referente al tema de militarización del país, reconociendo la labor de las Fuerzas Armadas en sus áreas y puntualizando que no les corresponde fungir como policías.

También participaron en tribuna los legisladores Hugo Cabrera, dando a conocer la presentación de tres iniciativas a favor de los migrantes y sus familias; Karina Careaga, con un llamado respetuoso al personal de salud para que exista un nexo de comunicación eficaz para que los familiares de pacientes internados tengan información de su evolución; y Fabiola Larrondo, para informar la presentación de una Iniciativa para Reformar la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de incluir el desarrollo de la inteligencia emocional en la educación.