“No coman murciélago”, invita Thalía en plataforma

Comparte su afición por “Harry Potter” y su paso por Timbiriche

Notimex

México.- Vestida como cantante de género ranchero, la cantante y actriz mexicana Thalía pidió, con uno de sus tradicionales clips en una plataforma de video, no comer murciélago, un animal que generó polémica ante su relación con la pandemia por COVID-19.

Con la plantilla de audio de Carlos Chavira, quien realiza parodias, música y diversos contenidos en redes sociales, la intérprete de Amor a la mexicana y No me acuerdo, realizó su creación de video para la plataforma Tik tok, donde también ha aprovechado para recordar su paso por la agrupación Timbiriche y manifestar su afición por la saga de “Harry Potter”.

“Coman pollito, carnita, tortillas frijolitos, burritos, tortas, taquitos, tamalitos, frutita, pero no coman murciélago, porque se causa un desmadre por todos pinches lados, me cagan la madre estando aquí encerrada, pinche coronavirus, me tienes hasta la madre”, menciona la cantante en la producción, la cual alcanzó cerca de 200 mil “me gusta”, en la plataforma.

Dicha plantilla también fue utilizada por el actor Sebastián Rulli, quien a casi dos meses de debutar en la plataforma consiguió 2.8 millones de seguidores y 9.9 millones de “me gusta”, por sus producciones, entre las cuales destaca un clip realizado con el audio de la entrevista que el cantante fallecido Juan Gabriel se hizo a sí mismo, hace varios años.

En fecha reciente, Thalía también revivió su pasado en Timbiriche con “no sé si es amor”, un tema que interpretó en 1988, al lado de su entonces compañero Erik Rubín; en el clip conjuntado por Rubín, ambos cantantes simulan la introducción de dicha melodía, la cual formó parte del disco doble VIII y IX, de la agrupación.