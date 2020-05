Kelly Ripa decepcionada de no poder celebrar a su hijo

Notimex

México.- La actriz estadounidense Kelly Ripa compartió que tenía preparada una celebración para su hijo que se ha graduado de la universidad, sin embargo, ante la epidemia por coronavirus no podrá festejarlo como se merece.

La actriz de 49 años reveló que se sentía decepcionada por no poder celebrar a su hijo Michael Joseph Consuelos cómo tenía pensando, pues se gradúa de la Universidad Tisch School of the Arts de Nueva York.

“Hemos tenido cierta ansiedad por la cuarentena en nuestra casa últimamente, pero creo que eso parece más por mi parte. Porque me doy cuenta de que mi primogénito, se graduará de la universidad en un par de días y definitivamente no es lo que esperábamos”, compartió con la revista People.

Ripa, deseaba ver a su hijo recibir su título de la universidad y ahora tendrá que ser mediante una ceremonia virtual. Para ella su hijo es un chico especial: “Es uno de estos niños muy especiales, ha sido amable toda su vida y es una persona tan buena, muy trabajadora, que quería un gran evento para celebrarlo”.

Debido a las restricciones de distanciamiento social, las graduaciones se han suspendido, la actriz expresó que muchos chicos hubiesen deseado poder pasar al escenario y recoger su título, pero eso no será posible; por su parte Michael ha tomado esta situación de forma más tranquila, incluso le dijo: “Bueno, no es gran cosa. Mientras siga obteniendo mi título, está bien”.