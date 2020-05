Calderón se lleva el triunfo en cuarta carrera virtual de NASCAR México

Notimex

México.- El piloto Abraham Calderón se adjudicó el triunfo en la cuarta carrera virtual de la NASCAR México, la cual se desarrolló en el trazado Homestead-Miami Speedway.

En esta cita, el regiomontano se llevó la victoria luego de 100 vueltas de esta iRacing Series, que se celebra a falta de la actividad real del serial mexicano, que ni siquiera ha comenzado con su campaña 2020 debido a la pandemia de COVID-19.

Calderón hizo la diferencia al jugarse el todo por el todo a falta de dos giros, cuando apareció la bandera amarilla, sin hacer escala en pits se mantuvo en el óvalo y en la rearrancada se llevó la bandera a cuadros.

“Sabíamos que los neumáticos iban a ser un dolor de cabeza. Me la jugué en la última amarilla, no entrando al cambio de llantas, estrategia que me permitió alcanzar mi primera victoria”, aseguró.

Jake Cosio y Víctor Barrales Jr se ubicaron en el segundo y tercer lugares para completar el podio junto a Abraham Calderón. El top ten lo coparon Enrique Baca, Xavi Razo, Koke de la Parra, Noel León, Miji Dorrbecker, Enrique Contreras Jr. y Allan Van Rankin.

Tras la carrera en Miami, Rubén García se mantuvo en la cima de la Clasificación de Pilotos con 151 unidades, seguido de Jake Cosío (147), Alex de Alba (141), Paul Jourdain (138) y Enrique Baca (130), quienes se encuentra en el top cinco.