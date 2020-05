La cantante australiana Sia adopta a dos jóvenes de 18 años

Contó lo que ha sido su maternidad desde el año pasado

Notimex

México.- La cantante australiana Sia dio detalles del proceso de adopción que vivió en 2019 al hacerse cargo de dos jóvenes de 18 años que al llegar a esta edad quedarían sin los beneficios del sistema de protección.

“He adoptado dos hijos, no uno. Fue el año pasado, cuando tenían 18 años. Ahora ya han cumplido los 19. Estaban llegando a una edad en la que el sistema de protección ya no podía hacerse cargo de ellos, así que los quiero mucho”, comentó la rubia durante una entrevista con el programa The Morning Mash Up de SiriusXM.

La intérprete de Chandelier y Cheap Thrills explicó cómo ha sido la convivencia y adaptación de la familia y la forma en la que la pandemia, causada por el COVID-19, les ha afectado porque algunos lugares están cerrados.

“A ambos les resulta bastante difícil, uno más que el otro. Pero están haciendo cosas que son realmente buenas para ellos en este momento, que son realmente útiles. Realmente están haciendo muchas cosas educativas que son buenas para ellos”, agregó.

Sia, de 44 años, se casó con el cineasta Erik Anders Lang en 2014, aunque se divorciaron en 2016. Tres años más tarde ya anunciaba sus intenciones de ser madre cuando le escribió un mensaje por redes sociales a Dasani, un adolescente que aparece en el documental Foster, de HBO, para ofrecerle un hogar.