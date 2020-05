Sainz quiere irse con los deberes hechos en McLaren

Notimex

Madrid.- El piloto español Carlos Sainz subrayó su deseo de despedirse de McLaren con los deberes hechos antes de enrolarse a Ferrari a partir de la campaña 2021 de la Fórmula 1.

Destacó el cariño que le tiene a la escudería de Woking, donde pudo explotar un gran nivel, mismo que lo llevó a ser el elegido por Ferrari para suplir al alemán Sebastian Vettel.

“Si hace le añades el cariño que le he cogido a este equipo y lo agradecido que me siento por lo que me han ayudado a sacar la mejor versión de mí mismo, las ganas de irme con los deberes bien hechos de McLaren es alta”.

Avisó que una vez comience la campaña 2020 de la F1 dejara de lado todo lo que le relaciona con Ferrari, pues este año está comprometido todavía con McLaren, con el que deseo lograr buenos resultados tal y como sucedió el año pasado cuando fue sexto en el Campeonato de Pilotos.

“Cuando pise Woking, meteré Ferrari en un cajón y me pondré a pensar 100 por ciento en McLaren y en cómo hacer un gran año con ellos. Todos se han portado genial conmigo y me han felicitado estos días, incluso toda la directiva y accionistas. Eso es algo que no voy a olvidar nunca”.

En declaraciones para un programa español, el piloto madrileño entiende que ya lo quieren ver con el traje rojo pero le debe respeto al equipo inglés en lo que ha sido y será un 2020 raro con el inicio de la temporada retrasado debido a la pandemia del COVID-19.

“Entiendo a los que me quieren ver de rojo y luchando por podios y victorias lo antes posible. Pero a mí me gusta hacer las cosas bien y a su tiempo. Ahora tengo un 2020 un poco raro por delante, porque va a ser diferente a los demás y se va a requerir máxima concentración y seguir trabajando como el año pasado o mejor”.

Aceptó que el arranque de la campaña 2020 será complicado por que prácticamente tendrán seis meses sin una competencia en sus espaldas, desde el Gran Premio de Abu Dabi 2019, pero aseguró que el talento de cada uno sacará a flote la situación.

“No corremos una carera desde diciembre, por lo tanto no estamos habituados a los contactos en pista, esa sensación del aire sucio, esa batalla vamos a llevar sin tenerla más de seis meses y eso se notará al hacer la salida. No debería haber más accidentes, porque somos pilotos de F1 y tenemos buena memoria muscular y buen talento”.